Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'de Barcelona'ya konuk olacak
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 14. haftasında yarın İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Giriş: 23 Kasım 2026 - 11:44 Güncelleme:
EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, yarın İspanyol devi Barcelona'ya konuk olacak.
Palau Blaugrana'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, Euroleague'de oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve averajla 5. basamakta kendine yer buldu.
Barcelona ise çıktığı 13 karşılaşmada Fenerbahçe gibi 8 kez kazanırken, 5 kez de mağlup oldu ve averajla 7. sırada yer aldı.
EUROLEAGUE'DEKİ 41. RANDEVU
Fenerbahçe Tarfin ile Barcelona, EuroLeague'de 41. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 40 müsabakanın 26'sını İspanyol ekibi, 14'ünü de Fenerbahçe kazandı.
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Fenerbahçe, Barcelona ile geçen sezon oynadığı karşılaşmaları 72-71 ve 82-78'lik skorlarla kazanmayı başardı.
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