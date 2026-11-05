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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

        Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

        İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin başına getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertliler ile ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

        Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ilk antrenmanına çıktı.

        Sarı-lacivertli futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Belözoğlu yönetiminde başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

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        Sarı-lacivertliler, Arca Çorum FK mücadelesinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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        #emre belözoğlu
        #fenerbahçe
        #Çorum FK
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