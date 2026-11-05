Fildişi Sahili'nden flaş Singo kararı!

Prof. Dr. Emre Erdem: Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Erdem, Habertürk'ten İrem Kuşoğlu Görgü'ye verdiği röportajda küresel batarya üretimindeki rekabeti, kritik ham maddelerde Çin'in hakimiyetini, alternatif malzeme teknolojilerini ve elektrikli araçların geleceğini değ... Daha Fazla Göster Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Erdem, Habertürk'ten İrem Kuşoğlu Görgü'ye verdiği röportajda küresel batarya üretimindeki rekabeti, kritik ham maddelerde Çin'in hakimiyetini, alternatif malzeme teknolojilerini ve elektrikli araçların geleceğini değerlendirdi. Erdem, batarya teknolojilerindeki gelişmelerle önümüzdeki 10 yılda elektrikli araçlarda çok daha farklı bir tablo ortaya çıkabileceğini söyledi Daha Az Göster