Fildişi Sahili'nden flaş Singo kararı!
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken Süper Lig'den 4 futbolcu davet edildi. Galatasaraylı Wilfried Singo ise listede yer almadı.
Giriş: 05 Kasım 2026 - 19:45 Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Süper Lig'den 4 futbolcu aday kadroya davet edildi. Beşiktaş'tan Agbadou ve Ouattara, Amed Sportif Faaliyetler'den Lafont ve Çaykur Rizespor'dan Fofana listede kendilerine yer buldu.
SİNGO KADROYA ALINMADI
Galatasaray'da sakatlığını atlatarak yeniden süre almaya başlayan Wilfried Singo ise Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmadı.
İşte Fildişi Sahili Milli Takımı aday kadrosu:
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