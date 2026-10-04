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        Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        Bahreyn GP'de Max Verstappen rüzgarı!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.

        Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da düzenlenen Bahreyn Grand Prix'si, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 55 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 1,5 saat geç başlayan yarışta 1 saat 47 dakika 14.808 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Verstappen, bu sezon ilk, kariyerinin 72. etap galibiyetini elde etti.

        Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, liderin 2.307 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4.919 saniye farkla üçüncü oldu.

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        Güvenlik aracı pistteyken otomobilinde problem yaşayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ise 3. sırada götürdüğü etabın 50. turunda yarış dışı kaldı.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR:

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 320

        2. George Russell (Büyük Britanya): 236

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214

        4. Charles Leclerc (Monako): 191

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 188

        TAKIMLAR:

        1. Mercedes: 556

        2. Ferrari: 405

        3. McLaren: 316

        4. Red Bull: 298

        5. Racing Bulls: 90

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