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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

        Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 10. etabı Belçika Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        Belçika Grand Prix'sinde pole Antonelli'nin!

        Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 10. etabı Belçika Grand Prix'sine 1. sıradan giriş yapacak.

        Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 1.44.361'lik derece elde eden Antonelli, ilk cebe yerleşti.

        Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami, Monaco ve Büyük Britanya'nın ardından 6. pole pozisyonuna ulaştı.

        Antonelli'nin 0.317 saniye gerisinde Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ikinci, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de 0.440 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

        Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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