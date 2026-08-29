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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

        Formula 1'de McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

        Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Briyanyalı pilotu Lando Norris'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        McLaren, Norris ile uzattı!

        26 yaşındaki Büyük Briyanyalı pilot Lando Norris, yaptığı açıklamada, "McLaren benim evim ve en az 2030'a kadar takımda kalmamı sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. 9 yıl önce bu yolculuğa başladığımda, ulaşmak istediğim hedefler konusunda nettim; McLaren'ı tekrar zirveye taşımak ve şampiyonluklar kazanmak. Bu hedefe ulaştık ama daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Geçen yıl Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Norris, McLaren'ın 17 yıllık bekleyişine de son vermişti.

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        McLaren takımı, sözleşme gereği Norris'e 2025 sezonunda şampiyonluk kazanan MCL39 aracının hediye edileceğini açıkladı.

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        #McLaren
        #Lando Norris
        #formula 1
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