Aleksey Batrakov ile Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov ile Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki en iyi ilk 11'ine seçildi. İşte detaylar...
Giriş: 05 Kasım 2026 - 19:57 Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i duyuruldu.
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Açıklanan kadroda Türkiye'den iki isim yer aldı. Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Aleksey Batrakov ile Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, haftanın öne çıkan oyuncuları arasında gösterildi.
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İşte 4-3-1-2 formatına göre haftanın ilk 11'i:
4
YANN SOMMER (CLUB BRUGGE)
5
ARCHIE BROWN (FENERBAHÇE)
6
GABRIEL (ARSENAL)
7
YANN BISSECK (INTER)
8
KASPER JORGENSEN (LASK LINZ)
9
GABRI VEIGA (PORTO)
10
FABIAN RUIZ (PSG)
11
ENZO FERNANDEZ (MANCHESTER CITY)
12
ANASTASIOS DOUVIKAS (COMO)