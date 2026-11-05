Aleksey Batrakov ile Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde

Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı

Hatay'da, evde 18 yaşındaki kızı Büşra Kural ile birlikte cansız bedeni bulunan 54 yaşındaki Mustafa Kural'ın ölümlerinde zehirlenme ihtimali değerlendirilirken; 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depreminde Kural'ın, eşi ve kızını kaybettiği ortaya çıktı. Baba ve kızın kesin ölüm nedeninin belirlenme... Daha Fazla Göster Hatay'da, evde 18 yaşındaki kızı Büşra Kural ile birlikte cansız bedeni bulunan 54 yaşındaki Mustafa Kural'ın ölümlerinde zehirlenme ihtimali değerlendirilirken; 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depreminde Kural'ın, eşi ve kızını kaybettiği ortaya çıktı. Baba ve kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.(İHA) Daha Az Göster