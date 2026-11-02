Beşiktaş Avrupa'da farklı ligde farklı!
Beşiktaş, Italiano yönetiminde Avrupa Ligi'nde göz doldururken Süper Lig'de ise hedeflenen istikrarı iç saha dışında yakalayamadı. Avrupa'da bu sezon 9 maçta sadece 1 yenilgi alan Beşiktaş toplamda 7 kez kazanırken 4 deplasmanın 3'ünden galibiyetle döndü. Galibiyet oranı %77.7 oldu. Italiano'nun öğrencileri Süper Lig'de ise 10 maçın 6'sını kazanırken tüm kayıplar 3 yenilgi ve 1 beraberlikle deplasmanda geldi. Kazanma oranı %60'ta kalırken zirveyle fark 6'ya yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarının başında Dusan Vlahovic'in golüyle 2-0 öne geçti.
60. dakikada Winck'in attığı golle durumu 2-1 yapan Kasımpaşa, 87. dakikada Rafferty'nin golüyle skoru eşitledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 19'a yükseltirken ev sahibinin puanı 17 oldu.
Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Avrupa'da aldığı galibiyetlerle ses getirirken ligde ise özellikle deplasmanda yaşadığı puan kayıpları ile zirvenin 6 puan gerisine düştü.
Avrupa Ligi'nde eleme turları da dahil olmak üzere bu sezon 9 maça çıkan siyah-beyazlılar, tek yenilgisini 3-0'ın rövanşında 1-0'lık skorla Kauno Zalgiris deplasmanında alırken 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Avrupa deplasmanlarında 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, ligde ise beklenmeyen kayıplar yaşadı.
LİGDE EVİNDE KAYIPSIZ AMA...
Ligde Dolmabahçe'de 5 maçı da kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, deplasmanda ise sadece derbide Fenerbahçe'yi yenmeyi başarırken diğer karşılaşmalarda kayıpları durduramadı.
Alanyaspor, Amedspor ve Trabzonspor deplasmanlarını kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa'da ise 2-0'ı koruyamayıp beraberliğe razı oldu.
10 haftada 11 puanı dış sahada kaybeden Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet oranı %60 oldu.