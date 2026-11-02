Beşiktaş Avrupa'da farklı ligde farklı!

Avrupa Ligi'nde eleme turları da dahil olmak üzere bu sezon 9 maça çıkan siyah-beyazlılar, tek yenilgisini 3-0'ın rövanşında 1-0'lık skorla Kauno Zalgiris deplasmanında alırken 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Avrupa deplasmanlarında 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, ligde ise beklenmeyen kayıplar yaşadı.