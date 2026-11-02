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        Beşiktaş Avrupa'da farklı ligde farklı!

        Beşiktaş, Italiano yönetiminde Avrupa Ligi'nde göz doldururken Süper Lig'de ise hedeflenen istikrarı iç saha dışında yakalayamadı. Avrupa'da bu sezon 9 maçta sadece 1 yenilgi alan Beşiktaş toplamda 7 kez kazanırken 4 deplasmanın 3'ünden galibiyetle döndü. Galibiyet oranı %77.7 oldu. Italiano'nun öğrencileri Süper Lig'de ise 10 maçın 6'sını kazanırken tüm kayıplar 3 yenilgi ve 1 beraberlikle deplasmanda geldi. Kazanma oranı %60'ta kalırken zirveyle fark 6'ya yükseldi.

        Giriş: 02 Kasım 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarının başında Dusan Vlahovic'in golüyle 2-0 öne geçti.

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        60. dakikada Winck'in attığı golle durumu 2-1 yapan Kasımpaşa, 87. dakikada Rafferty'nin golüyle skoru eşitledi.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 19'a yükseltirken ev sahibinin puanı 17 oldu.

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        Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Avrupa'da aldığı galibiyetlerle ses getirirken ligde ise özellikle deplasmanda yaşadığı puan kayıpları ile zirvenin 6 puan gerisine düştü.

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        Avrupa Ligi'nde eleme turları da dahil olmak üzere bu sezon 9 maça çıkan siyah-beyazlılar, tek yenilgisini 3-0'ın rövanşında 1-0'lık skorla Kauno Zalgiris deplasmanında alırken 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        Avrupa deplasmanlarında 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, ligde ise beklenmeyen kayıplar yaşadı.

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        LİGDE EVİNDE KAYIPSIZ AMA...

        Ligde Dolmabahçe'de 5 maçı da kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, deplasmanda ise sadece derbide Fenerbahçe'yi yenmeyi başarırken diğer karşılaşmalarda kayıpları durduramadı.

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        Alanyaspor, Amedspor ve Trabzonspor deplasmanlarını kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa'da ise 2-0'ı koruyamayıp beraberliğe razı oldu.

        10 haftada 11 puanı dış sahada kaybeden Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet oranı %60 oldu.

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        Siyah-beyazlılar Italiano yönetiminde Avrupa Ligi'inde ise şu ana kadar 9 maçta yüzde 77.7'lik kazanma oranı yakaladı.

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