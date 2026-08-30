ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak.

Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.