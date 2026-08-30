Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın rakibi Çorum FK!

        Beşiktaş'ın rakibi Çorum FK!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 10:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Arca Çorum FK'yi ağırlayacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        2

        Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

        Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

        3

        POKU VE MIRETTI FORMA BEKLEYECEK

        Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

        Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

        4

        ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU

        Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak.

        Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

        5

        BEŞİKTAŞ, SON 2 MAÇTA GOL ATAMADI

        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

        Beşiktaş, bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 resmi maçta 9 gol attı.

        Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris ağlarını havalandıramayan siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında bu serisini sonlandırmaya çalışacak.​​​​​​

        6

        RIDVAN YILMAZ "DALYA" DİYECEK

        Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

        25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.

        7

        Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen Rıdvan Yılmaz, "dalya" demek için Çorum FK karşısında teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.

        Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde maça başlamış ve süre almamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #Çorum FK
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Eski dostlar birbirine girdi
        Eski dostlar birbirine girdi
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme