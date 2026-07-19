Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmenin kazananı bir üst tura yükselecek. Fenerbahçe, rövanş öncesinde İstanbul'da hata yapmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının oynanacağı tarih..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 01:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk karşılaşma için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa macerasına galibiyetle başlayarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise maçın hangi gün oynanacağını, saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırmayı sürdürüyor. İlk maç İstanbul'da oynanırken, rövanş mücadelesi Polonya'da yapılacak. Peki, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki kritik mücadeleye dair ayrıntılar...

        2

        FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşması, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

        3

        FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Gornik Zabrze karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele öncesinde yayın akışı ve maç önü programları da TV100 ekranlarında yer alacak.

        4

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz 2026 Salı günü Polonya'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen ekip UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel ve Kılıçdaroğlu Baykal'ın cenazesinde

        Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreni öncesinde tokalaştı. İki isim daha önce de CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Mecliste ...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası