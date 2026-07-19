Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmenin kazananı bir üst tura yükselecek. Fenerbahçe, rövanş öncesinde İstanbul'da hata yapmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının oynanacağı tarih..
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk karşılaşma için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa macerasına galibiyetle başlayarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise maçın hangi gün oynanacağını, saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırmayı sürdürüyor. İlk maç İstanbul'da oynanırken, rövanş mücadelesi Polonya'da yapılacak. Peki, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki kritik mücadeleye dair ayrıntılar...
FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşması, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Gornik Zabrze karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele öncesinde yayın akışı ve maç önü programları da TV100 ekranlarında yer alacak.