Fransa İngiltere 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fransa - İngiltere maçı izle
2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi için geri sayım başladı. Turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden Fransa ile İngiltere, bronz madalya için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Fransa İngiltere üçüncülük maçının tarihi, saati, yayıncı kanalı ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. İki takım da yarı finalde yaşadığı mağlubiyetin ardından turnuvayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Dünya Kupası'nın en prestijli karşılaşmalarından biri olması beklenen mücadele öncesinde arama motorlarında "Fransa İngiltere maçı TRT 1 canlı izle", "Fransa İngiltere maçı saat kaçta" ve "Dünya Kupası üçüncülük maçı hangi kanalda" sorguları öne çıkıyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası Fransa - İngiltere maçı canlı izle ekranı...
Fransa, çeyrek final ve son 16 turunda sergilediği başarılı performansla yarı finale kadar yükselirken, yarı finalde İspanya'ya elenerek üçüncülük maçına çıktı. İngiltere ise güçlü rakiplerini geride bıraktıktan sonra yarı finalde Arjantin'e mağlup oldu ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Dünya futbolunun iki dev ülkesini karşı karşıya getirecek mücadele, yüksek tempolu futbol ve yıldız oyuncularıyla büyük heyecana sahne olacak. Peki, Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası Fransa - İngiltere maçı TRT 1 canlı izle linki...
FRANSA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük karşılaşması olan Fransa - İngiltere maçı, 19 Temmuz Pazar günü saat 00.00'da başlayacak. Mücadele, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.
FRANSA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa - İngiltere maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma, TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.
FRANSA - İNGİLTERE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE
2026 Dünya Kupası üçüncülük maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1'in televizyon yayını ve resmi dijital yayın platformları üzerinden izleyebilecek. Maç öncesi yayınlar, ilk 11'ler, canlı anlatım ve maç sonu analizleri de TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
FRANSA - İNGİLTERE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM
Fransa, turnuva boyunca disiplinli savunması ve hızlı hücum organizasyonlarıyla dikkat çekerken, İngiltere ise hücum hattındaki üretkenliğiyle öne çıktı. İki takım da Dünya Kupası'nı madalya ile tamamlamak için sahaya çıkacak. Teknik direktörlerin tercih edeceği ilk 11'ler ve yıldız futbolcuların performansı, karşılaşmanın kaderini belirleyecek en önemli etkenler arasında gösteriliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Hernandez, Kante, Zaire Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Mbappe.
İngiltere: Henderson, Quansah, Konsa, Guehi, Spence, Mainoo, Bellingham, Rogers, Madueke, Rashford, Kane.