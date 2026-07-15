Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, yani Filenin Efeleri, haftanın açılış maçında ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralara yükselme hedefiyle parkeye çıkacak millilerimizin mücadelesi öncesinde voleybolseverler, Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, maç şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte Filenin Efeleri'nin VNL üçüncü hafta ilk maçına ilişkin yayın bilgileri, maç kadrosu ve tüm detaylar...
Filenin Efeleri, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasına kritik bir sınavla giriş yapıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, güçlü rakibi Sırbistan karşısında galibiyet alarak haftaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi? soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Filenin Efeleri'nin Sırbistan maçıyla ilgili merak edilen yayın saati, kanal bilgisi ve güncel maç kadrosu...
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yer alan ünlü Belgrad Arena’da gerçekleşecek mücadele, Türkiye saati ile 21.00’de başlayacak.
Milli heyecan canlı ve şifresiz ekranlara taşınıyor. Sırbistan - Türkiye voleybol maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı alternatif olarak S Sport Plus platformu üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.
Filenin Efeleri Maç Programı:
15 Temmuz 2026
TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız - S Sport)
17 Temmuz 2026
TSİ 17.30 Türkiye-Ukrayna (TRT Spor- S Sport)
18 Temmuz 2026
TSİ 17.30 Türkiye-Slovenya (TRT Spor - S Sport)
19 Temmuz 2026
TSİ 14.00 Türkiye-İran (TRT Spor - S Sport)