Filenin Efeleri, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasına kritik bir sınavla giriş yapıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, güçlü rakibi Sırbistan karşısında galibiyet alarak haftaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi? soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Filenin Efeleri'nin Sırbistan maçıyla ilgili merak edilen yayın saati, kanal bilgisi ve güncel maç kadrosu...