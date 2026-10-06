Hırvatistan - İspanya maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Hırvatistan taraftarı önünde avantaj sağlamaya çalışırken İspanya zorlu deplasmanda önemli bir sonuç almak istiyor. Peki Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Hırvatistan - İspanya maçı izle bilgisi...