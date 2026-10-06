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        Haberler Spor Futbol Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan - İspanya maçı izle

        Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan - İspanya maçı izle

        Hırvatistan ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. İki güçlü Avrupa temsilcisinin mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler Hırvatistan - İspanya maçının tarihini, başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Hırvatistan, kendi sahasında İspanya karşısında avantajlı bir sonuç elde etmek isterken konuk ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde "Hırvatistan - İspanya maçı izle" ve "Hırvatistan - İspanya canlı izle" aramaları maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte öne çıkıyor. Peki Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hırvatistan - İspanya maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 19:19 Güncelleme:
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        1

        Hırvatistan - İspanya maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Hırvatistan taraftarı önünde avantaj sağlamaya çalışırken İspanya zorlu deplasmanda önemli bir sonuç almak istiyor. Peki Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Hırvatistan - İspanya maçı izle bilgisi...

        2

        HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Hırvatistan - İspanya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

        3

        HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Hırvatistan - İspanya maçı A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

        UEFA Uluslar Ligi'ndeki Hırvatistan - İspanya mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler maç saatinde yayıncı kuruluşun canlı yayın ekranına ulaşabilecek. "Hırvatistan - İspanya maçı izle" ve "Hırvatistan - İspanya canlı izle" aramaları üzerinden karşılaşmanın yayın bilgilerine ulaşmak isteyen futbolseverler, resmi yayın seçeneklerini tercih edebilecek.

        5

        HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Hırvatistan - İspanya karşılaşması Hırvatistan'ın ev sahipliğinde oynanacak. Mücadelede ev sahibi ekip taraftarının desteğini arkasına alarak avantaj elde etmeye çalışacak. İspanya ise deplasmanda alacağı sonuçla UEFA Uluslar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmak isteyecek.

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