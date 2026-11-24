Inter'de Hakan Çalhanoğlu şoku
İtalyan devi Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildi. 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü. İştey detaylar...
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
İtalya Serie A’da 12’nci hafta geride kalırken, Inter lider Lazio’nun 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Mavi-siyahlı ekipte yarın Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber geldi.
Inter’den yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağ uyluk bölgesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.
Çalhanoğlu, Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ve Borussia Dortmund'la, ligde Genoa, Frosinone, Torino ve Lecce'yle ve İtalya Kupası'nda yine Genoa'yla oynayacağı maçları kaçıracak.
HEDEF LAZIO MAÇI
Inter, Çalhanoğlu'nun 22 Aralık Salı gününe kadar iyileşip Lazio'ya karşı oynanacak İtalya Süper Kupa finaline yetişmesini umuyor.