Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo açıklaması!
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, milli takıma veda eden 41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, milli takıma veda eden Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ONA İHTİYACIM VARDI ANCAK..."
Bu Ronaldo'nun kararı. İlk kadro açıklamasından önce bu konuyu konuşma fırsatımız olmuştu. Ondan devam etmesini, benimle kalmasını istedim çünkü yanımda olmasına ihtiyacım vardı ancak kararını kabul etmek zorundayım.
"PORTEKİZLİ GENÇLER İÇİN BİR SEMBOL"
O dünya çapında bir referans, Portekiz için bir referans, milli takım için bir referans. Yıllar boyunca milli takma çok şey katan bir oyuncu. Portekizli gençler için bir sembol. Hayranlarının çoğu gençlerden oluşuyor. Al Nassr'da onunla çalıştığım bir yıl boyunca bu deneyimi paylaşma fırsatım oldu. Dolayısıyla o, her zaman milli takımımız, halkımız ve tarihimiz için bir referans olmaya devam edecek.
"BÜYÜK BİR RESMİNİN ASILMASINI İSTEDİM"
Hatta, konferans salonumuzda... Her gün o salonda bulunan tüm gençlerin ve sadece gençlerin değil, meslektaşlarımızın da onun izini görebilmesi için konferans salonuna onun büyük bir resmini asmasını istedim.
"PORTEKİZ'İN BİR SİMGESİ OLACAK"
Ronaldo, Portekizlilerin ve milli takımın kalbinde her zaman yer alacak ve bu durum değişmeyecek çünkü o her zaman Portekiz futbolunun bir simgesi olacak.
Portekiz Milli Takımı'yla 234 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 146 gol - 45 asistlik performans sergiledi.