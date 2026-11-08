"AHTAPOT GİBİ TERS ORANTILI"

Mustafa Çulcu: "Galatasaray rakip Amedspor'dan daha çok zemin ile mücadele etti. Modern ve konforlu stadyumlara sahip ol ama berbat zeminlerde futbol oyna! Galatasaray gibi üst düzey bir takım için böyle zeminler büyük engel. Torreira'nın boyu ile ahtapot gibi uzayan bacakları ters orantılı. Tüm topları kazanıyor, hücum paslar atıyor pres yapıyor ikiye birler yapıyor savunmaya yardıma geliyor çok formda çok. Böyle zeminler Batrakov'a uygun değil deseler de onun için fark etmiyor istediği zemini bulup gollerine devam ediyor, müthiş oyuncu. İzlemek insana keyif veriyor. Halil Umut Meler en deneyimli isim ancak Galatasaray'ın ilk gol kutlamasında sunduğu subliminal mesaj içerikli koreografi de formayı başına geçiren oyuncuları tespit edip sarı kart göstermeliydi ama o idare etti. Bunu ben değil kural diyor. 77'de Sallai-Orban mücadelesi temiz. Penaltı olmaz. Halil Umut Meler zorlanmadan başarılı performans sergiledi." (Fotomaç)