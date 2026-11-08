Spor yazarları yorumladı! "1 ayda 8 maç 7 galibiyet, Barcelona dışında kazandı"
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti ve iyi gidişatını sürdürdü. Spor yazarları, 7 gollü zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amed Spor Faaliyetler'i evinde 4-3 mağlup etti. Spor yazarları, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
"SIKI MÜCADELE OLACAKTI"
Uğur Meleke: "Dün akşam Rams Park’a çıkarken Galatasaray’ın maç başına 2,5, Amed’in de 2,3 puan ortalaması vardı. 2,5 puan ortalama sizi 100 sezonun 90’ında, 2,3 de sekseninde şampiyon yapar. Sıkı bir mücadele olacağı belliydi yani daha santra yapılmadan. İki hoca da iki kritik eksiği sebebiyle ana ayarlarının dışına çıkmak zorunda kaldılar dün: Okan Buruk, Osimhen’in yokluğunda Barış Alper’i en uca koydu, Leao’yu solda değerlendirdi. Leao sakatlanıp çıkınca Deniz en uçta, Barış solda görev aldı bu kez. Besnik Hasi ise biraz daha fazla kurcaladı takımının alışılmış ayarlarını. Ballet’nin yokluğunda 4-3-1-2’ye döndü, Saba’nın önünde çift santrfor Orban-Diagne ile başladı. Ki bence işlemedi bu model. Özellikle Orban’ı ilk devrede Davinson çok iyi savundu. Diagne çok hareketsiz kaldı. Ve 45 dakika boyunca alışılmışın dışında yavaş bir Amed izledik. Besnik Hasi ikinci devrenin başında doğal ayarlarına, 4-2-3-1’e döndü. Sol açığa Sor, sağ açığa Krasniqi geçti. Topu daha iyi dolaştıran, daha hızlı çıkan bilindik görünümüne kavuştu Diyarbakır ekibi. Saba merkezde özgürleşti, süper bir frikik golü attı. Yira Sor sol kanada hareket getirdi. Ancak ikinci yarıdaki olumlu çabaları yetmedi İstanbul’dan puan çıkarmaya." (Hürriyet)
"BİR AYDA 8 MAÇ 7 GALİBİYET"
Uğur Meleke: "Galatasaray son bir ayda 8 sert maç oynadı, Barcelona dışında yedisini kazandı. Milli araya ligde lider, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk 24 için çok avantajlı konumda giriyorlar. Sadece dün gece özelinde değil, bu bir ayın bütününde Batrakov ve Torreira’nın performanslarıyla öne çıktıklarını söylersek herhalde kimseye haksızlık etmiş olmayız. Zaman zaman Galatasaray orta sahasındaki kısaların, Torreira, Batrakov ve Yunus’un hem defansif çabalarını, hem de çabukluklarını görünce aklıma ister istemez 90’ların sonundaki Okan-Emre-Suat üçlüsü geliyor. Futbolun her geçen gün atletikleştiği, fizikselleştiği bir çağda, herkes uzun oyuncu-duran top hesabı yaparken Galatasaray’ın bu kısa-çabuk grubu özellikle teknik olarak fark yaratıyorlar." (Hürriyet)
"TANSİYONLARI YÜKSELTTİ"
Levent Tüzemen: "Galatasaray ikinci yarıda sürpriz bir şekilde 3-0 öndeyken art arda 2 gol yiyerek kâbus gördüğü gecede mutluluğu Barış'ın golüyle buldu. Amed'i küçümsemiyorum ama Galatasaray gibi Devler Ligi'nde oynayan bir takım, 3-0'dan skoru 3-2'ye getirmemeli. Dia Saba'nın attığı müthiş frikiği öncesi Torreira'nın, rakibine bir faulü yoktu. Ama Halil Umut Meler yarattı. Orban'ın muhteşem kafa golünde Eren'in ofsaytı bozması büyük hataydı. 3-0'a kadar Osimhensiz Galatasaray, oyunun ve pozisyonların hakimiydi. 7'nci dakikada Torreira'nın kapıp pasa dönüştürdüğü topa Leao'nun önce yaptığı kontrol sonra da vuruşu mükemmeldi. Rus prensi Batrakov'un kaleci Lafont'u kontrpiyede bırakan vuruşunun gol olması rahat bir nefes aldırdı. İkinci yarı yine Batrakov'un vuruşuyla skor 3-0 'a gelince tribünler maç bitti havasıyla eğlenmeye başlamıştı ki Dia Saba ve Orban'ın golleri bir anda tansiyonları yükseltti." (Sabah)
"G.SARAY TAKİP EDEN RAKİPLERİYLE OYNAMIŞ OLDU"
Levent Tüzemen: "İkinci yarıdaki etkisiz oyunun baş nedeni Deniz Gül'ün santrforda başlamasıydı. Çünkü Okan hoca doğru bir 11 ile sahaya çıkmış, kanatlara Yunus ve Leao'yu koymuştu. Forvet arkasında da yine Batrakov görev yapacaktı. Bu düzen 3-0'a kadar işledi. Maalesef Okan hoca skorun rahatlığıyla bir de mili takımı düşünerek Deniz'i oyuna aldı. Bu Galatasaray'ın balansını bozdu. Deniz'in ön tarafta ağır kalışı, Barış kadar hareketli olmaması, rakip defansı rahatsız etmemesi Amed'in savunmadan daha kolay öne çıkmasını sağladı. Galatasaray'ın cesur yürekli çalışkanı Barış, Sara'nın ortasında attığı müthiş kafa golüyle takımı rahatlattı. Sonuçta Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı hariç kendini takip eden bütün rakipleriyle oynamış oldu." (Sabah)
"AHTAPOT GİBİ TERS ORANTILI"
Mustafa Çulcu: "Galatasaray rakip Amedspor'dan daha çok zemin ile mücadele etti. Modern ve konforlu stadyumlara sahip ol ama berbat zeminlerde futbol oyna! Galatasaray gibi üst düzey bir takım için böyle zeminler büyük engel. Torreira'nın boyu ile ahtapot gibi uzayan bacakları ters orantılı. Tüm topları kazanıyor, hücum paslar atıyor pres yapıyor ikiye birler yapıyor savunmaya yardıma geliyor çok formda çok. Böyle zeminler Batrakov'a uygun değil deseler de onun için fark etmiyor istediği zemini bulup gollerine devam ediyor, müthiş oyuncu. İzlemek insana keyif veriyor. Halil Umut Meler en deneyimli isim ancak Galatasaray'ın ilk gol kutlamasında sunduğu subliminal mesaj içerikli koreografi de formayı başına geçiren oyuncuları tespit edip sarı kart göstermeliydi ama o idare etti. Bunu ben değil kural diyor. 77'de Sallai-Orban mücadelesi temiz. Penaltı olmaz. Halil Umut Meler zorlanmadan başarılı performans sergiledi." (Fotomaç)
"HARİKA BİR MAÇ OLDU!"
Zeki Uzundurukan: "Okan Buruk'un, Amed Sportif Faaliyetler maçına adeta bir derbi gözüyle bakarak en iyi kadro ile çıktığını gördük. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın sahada nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordu. İlk yarıda mükemmel oynayan bir Leao izledik. Takım arkadaşlarını pozisyona soktu, rakibi canından bezdirici bindirmeler yaptı, güzel bir gol attı Leao. Sarı-kırmızılı forma altındaki en iyi maçını oynadı Leao. İlk yarıda Galatasaray o kadar rahat pozisyonlara girdi ki... Osimhen'in yokluğunu hisseden olmadı. Herkes 'Galatasaray maçı aldı, bitti bu iş' diye bakarken Amedspor geri döndü. Oyuna ortak oldu. Önce Dia Saba'nın serbest vuruş golü geldi. Ardından Gift Orban savunma arkasına atılan bir topta kafa ile fileleri havalandırdı. Leao'nun sakatlanıp çıkması, Galatasaray'ın hücum gücünü çok zayıflattı. Maçta sıkıntılı dakikalara girilmişken Barış Alper sahneye çıktı ve Galatasaray'ı rahatlattı. Amedspor'un son golü sadece tabelayı değiştirdi. Muhteşem maçı kazanan Cimbom, zirvede puan farkını beşe çıkardı, milli araya moralli girdi." (Fotomaç)
"HAYALLER VE GERÇEKLER"
Serkan Korkmaz: "Zeminin berbatlığı ve Osimhen'in yokluğu Galatasaray için hayli endişe vericiydi. Ama Torreira, Lemina ve Leao'nun harika performanslarına ilk yarının sonlarına doğru eklenen Batrakov ile birlikte ilk yarıda hayli üstün ve üstünlüğünü skor tabelasına yansıtan bir Galatasaray izlemiştik. Perdeyi açan golde, on numara pası veren Torreira'nın servisini gerçek bir dokuz numara gibi tamamladı Leao. Jesus'un milli takımda kucağına yedi numaralı formayı bıraktığı Portekizli; pasları, şutları ve oyun zekasıyla saha içi liderliğini üstlenmiş gibiydi. Amed kalecisinin hatasıyla fark ikiye çıkmıştı ama Leao'nun ikinci yarının hemen başındaki sakatlığı ibreyi konuk takıma çevirdi. Yine de Batrakov'un rakibe çarptırarak attığı bir gol skoru 3-0 geçirip lig liderini en yakın takipçisi karşısında rahatlatmıştı. Fakat Amed yılmıyordu. Önce frikikten Saba, ardından kafayla Orban farkı bire indirmeyi başarıyordu. Yüzüncü maçına çıkan Sara'nın pasında Barış Alper şık bir kafayla farkı yeniden ikiye çıkardı. Böylesine bir rakibi, böyle bir zeminde, milli araya giderken yenen Cimbom, puan kaybı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratırken, taraftarına güven verdi." (Fotomaç)