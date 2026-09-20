"HAALAND VE LEWANDOWSKI'YE YAPMIŞLIĞI VAR"

Uğur Meleke: "Reis’ı uzun yıllardır tanıyan ve yakından takip eden bir sporsever olarak hatırlatmak isterim: İkinci ligden çıkardığı Bochum’la da, Schalke ile Almanya’da spektaküler işlere imza atmış bir teknik adamdı. Haaland’lı-Bellingham’lı Dortmund’u geriden gelip 4-3, Bayern Münih’i 4-2 yenmişliği var. Yani dün belki Leao-Sane gibi global yıldızları sahadan sildi ama daha önce Haaland’a da, Lewandowski’ye de yapmışlığı var bunu." (Hürriyet)