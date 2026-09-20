Yazarlardan Muhammed Salah yorumu! "Galatasaray'ı yıktı geçti"
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Spor yazarları, bordo-mavili ekibin galibiyetini değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-0 mağlup kazandı. Spor yazarları, Trabzonspor'un dikkat çeken galibiyetini ve Muhammed Salah'ın performansını değerlendirdi.
"HAALAND VE LEWANDOWSKI'YE YAPMIŞLIĞI VAR"
Uğur Meleke: "Reis’ı uzun yıllardır tanıyan ve yakından takip eden bir sporsever olarak hatırlatmak isterim: İkinci ligden çıkardığı Bochum’la da, Schalke ile Almanya’da spektaküler işlere imza atmış bir teknik adamdı. Haaland’lı-Bellingham’lı Dortmund’u geriden gelip 4-3, Bayern Münih’i 4-2 yenmişliği var. Yani dün belki Leao-Sane gibi global yıldızları sahadan sildi ama daha önce Haaland’a da, Lewandowski’ye de yapmışlığı var bunu." (Hürriyet)
"BiR MUHAMMED SALAH KLASiĞi"
Uğur Meleke: "Tabii ki bir özel parantezi de Muhammed Salah’a açmak lazım. Liverpool’la geçirdiği dokuz sezonun sekizinde 30 üzeri gol+asist katkısı yapan bir canavar. Daha önce Arsenal’a veya Manchester United’a karşı da tek başına kazandığı büyük maçlar var. Trabzon’da da zaten bunu yapması kaçınılmazdı. Dün bir Salah klasiğiydi yani Trabzon’da yaşanan." (Hürriyet)
"YENİDEN DİRİLİŞ"
İskender Günen: "Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesinde Trabzonspor mükemmel bir geceye imza attı. Sezon başından beri çalkantılarla geçen 5 haftadan sonra böyle büyük bir maçta ortaya konan oyun ve alınan farklı skor yeniden diriliş olarak yorumlanabilir." (Sabah)
"SAHA İÇİ YÖNETMENİ ONANA"
Ömer Üründül: "Öncelikle 3 gol atan Salah'ı kutlamak lazım. Gerçekten çok usta bir oyuncu. Reis'in en büyük doğrusu, santrforda hareketli Dju'yu görevlendirmesiydi. Onuachu'nun aksine çok hareketli. Bir gol kaçırdı. Ama 3. golde egoistlik yapmadan Salah'ı görmesi çok önemliydi. Reis'in hamlesindeki en büyük doğrusu da takımın en verimsiz ismi Muçi'yi oyundan tam zamanında almasıydı. Bana göre dünkü maçta Trabzon'un saha içi yönetmeni Onana'ydı. Tempoyu o ayarladı. Geriden oyunu o kurdu. Kurtarışları da var. Çağdaş kaleci performansı gösterdi." (Sabah)
"GALATASARAY'I YIKTI GEÇTİ"
Zeki Uzundurukan: "Tam 85 metre topu süreceksin. Topu sürerken de rakip stoperleri peşine takacaksın. Sonra da Uğurcan Çakır'ın bakışları arasında topu köşeye bırakacaksın! Böyle bir jeneriklik golü ancak Muhammed Salah atar. Dünya üzerindeki en büyük Müslüman futbolcu Salah, dün akşam Papara Park'ta Galatasaray'ı yıktı geçti. Thomas Reis, iki idmanla Trabzonspor'u Galatasaray karşısına çıkardı. Elinde bir sihirli değnek yoktu. Ama kadroya yaptığı sihirli dokunuşlarla Trabzonspor'un zaferini hazırladı Alman hoca. Orta alanda Fabinho'nun yanında Melih'i oynatarak, Galatasaray'a üstünlük kurdu. Melih çok iyi savaştı. Alanları çok iyi kapattı." (Sabah)
"TRABZONSPOR TARİHİ FARKI KAÇIRDI"
Zeki Uzundurukan: "Salah da kendine çok daha iyi bir konfor alanı oluşturdu. Salah bir futbolcudan çok daha fazlası. Tek başına maç kazandıran oyuncu. Premier Lig'de Liverpool formasıyla M. City, Arsenal ve M. United gibi devlere çok çektirdi golleri ve asistleri ile. Şimdi Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla sahne aldı. Dün attığı üç güzel gol ve bir asistle tarihi zaferin mimarı oldu. Trabzonspor ilk yarıda farka gitti ama tarihi farkı kaçırdı." (Sabah)