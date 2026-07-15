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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Futbolda yaz transfer dönemi heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 22 Haziran 2026 tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da art arda geliyor. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Mason Greenwood | Marsilya -> Fenerbahçe

        2

        Horatiu Moldovan | Atletico Madrid -> Eyüpspor

        3

        Da Mata | Flamengo -> Konyaspor

        4

        Leandro Trossard | Arsenal -> Beşiktaş

        5

        Jakob Jessen | Fredericia -> Kasımpaşa

        6

        Umut Meraş | Eyüpspor -> Amed

        7

        Cheick Diabate | Korhogo -> Samsunspor

        8

        Hüseyin Bulut | Keçiörengücü -> Çorum FK

        9

        Sercan Deniz | Bucaspor 1928 -> Kasımpaşa

        10

        Lumbardh Dellova | CSKA Sofya -> Amed

        11

        Furkan Soyalp | Kayserispor -> Amed

        12

        Alex Matos | Sheffield United -> Göztepe

        13

        Marcos Felipe | Eyüpspor -> Çorum FK

        14

        Hrvoje Smolcic | Eintracht Frankfurt -> Çorum FK

        15

        Makana Baku | Atromitos -> Kocaelispor

        16

        Salih Özcan | B.Dortmund -> Beşiktaş

        17

        Noah Sundberg | Ludogorets -> Göztepe

        18

        Emin Bayram | Westerlo -> Başakşehir

        19

        Ylber Ramadani | Lecce -> Çorum FK

        20

        Emir Ortakaya | Çaykur Rizespor -> Kocaelispor

        21

        İlhan Fakılı | Clermont -> Beşiktaş

        22

        Burak Bozan | Gaziantep FK -> Amed

        23

        Gökhan Sazdağı | Beşiktaş -> Çorum FK

        24

        Nathan Ake | Manchester City -> Fenerbahçe

        25

        Konrad Michalak | Panetolikos -> Eyüpspor

        26

        Samed Onur | Gençlerbirliği -> Samsunspor

        27

        Kassoum Ouattara | Monaco -> Beşiktaş

        28

        Amadou Cisse | Strasbourg B -> Amed

        29

        Ayberk Karapo | Manisa FK -> Kasımpaşa

        30

        Doğan Alemdar | Başakşehir -> Beşiktaş

        31

        Hasan Abdukareem | Al Zawraa SC -> Çorum FK

        32

        Emircan Gürlük | Orenburg -> Çorum FK

        33

        Erhan Erentürk | Gençlerbirliği -> Çorum FK

        34

        Hasan Emre Yeşilyurt | Sarıyerspor -> Çorum FK

        35

        Serdar Saatçı | Trabzonspor -> Çorum FK

        36

        David Costa | Torreense -> Eyüpspor

        37

        Tanguy Zoukrou | Young Boys -> Kocaelispor

        38

        Omar Ben Ali | CS Sfaxien -> Alanyaspor

        39

        Sékou Koïta | CSKA Moskova -> Gençlerbirliği (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        40

        Edin Visca | Trabzonspor -> Başakşehir

        41

        Siaka Bakayoko | Amiens -> Çaykur Rizespor

        42

        Ermal Krasniqi | Sparta Prag -> Amed

        43

        Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden -> Samsunspor

        44

        Kevin Rodrigues | Gaziantep FK -> Gençlerbirliği

        45

        Arif Şimşir | Altınordu -> Çorum FK

        46

        Alexander Nübel | Bayern Münih -> Beşiktaş

        47

        Aral Şimşir | Midtjylland -> Trabzonspor

        48

        Modibo Sagnan | Montpellier -> Çaykur Rizespor

        49

        Marcus Rafferty | Degerfors -> Kasımpaşa

        50

        Rayan Raveloson | Young Boys > Amed

        51

        Amara Diouf | Génération Foot > Fenerbahçe

        52

        Onurcan Piri | Kayserispor -> Kocaelispor

        53

        Melih Kabasakal | Gaziantep FK > Trabzonspor

        54

        Metehan Mimaroğlu | Gençlerbirliği > Trabzonspor

        55

        Samet Akaydin | Çaykur Rizespor > Trabzonspor

        56

        Thierry Karadeniz | Köln U19 > Trabzonspor

        57

        Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe

        58

        Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor

        59

        Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir

        60

        Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe

        61

        Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor

        62

        Noah Saviolo | Vitoria -> Trabzonspor

        63

        Ernest Muci | Beşiktaş -> Trabzonspor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        64

        Sinclair Armstrong | Bristol City -> Göztepe

        65

        Sidney Lopes Cabral | Benfica -> Trabzonspor

        66

        Michal Karbownik | Hertha Berlin -> Başakşehir

        67

        Elson Mendes | Sochaux -> Kasımpaşa

        68

        Kenan Kurtovic | NS Mura -> Kasımpaşa

        69

        Stann Elysee Dalo | USC Bassam -> Kasımpaşa

        70

        Matei Ilie | CFR Cluj -> Kasımpaşa

        71

        Zak Jules | Rotherham -> Eyüpspor

        72

        Bilal Bayazıt | Kayserispor -> Samsunspor

        73

        Emirhan Boz | Ayvalıkgücü Belediyespor -> Kasımpaşa

        74

        David Bates | Standard Liege -> Amed

        75

        Zakaria Ariss | Bastia > Rizespor

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