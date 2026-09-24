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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Zinedine Zidane: Bizi çok zor bir maç bekliyor

        Zinedine Zidane: Bizi çok zor bir maç bekliyor

        Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Zidane, "Bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar çok ateşli ve biz ona göre hazırlandık. Türkiye A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan ilk turda elenmesi hiç beklenmedik bir durum. Hak ettikleri yerde değiller" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 19:23 Güncelleme:
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        "Bizi çok zor bir maç bekliyor"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, karşılaşmanın yapılacağı Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

        Zidane'a ilk olarak 1994 yılında ilk kez milli takım forması giydiği hatırlatıldı. Zidane, "32 sene çok uzun yıl, aynı heyecandayım. Kupa kazanmak istiyoruz" dedi.

        Oyun stili ile alakalı soruya ise Zidane, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Yarın herkes Fransa takımını görecek. Karşımızda bizi Türk Milli Takımı bekliyor. Mbappe kaptandı, yine kaptan olacak. Yarın bir şekilde oynamasını ümit ediyorum" diye konuştu.

        "IŞIKLARIN BENİM ÜZERİMDE OLMASI HOŞUMA GİDİYOR"

        Tüm ışıkların kendi üzerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Zidane, "Işıkların benim üzerimde olması çok normal. Tabii ki hoşuma gidiyor ama yarın takım oynayacak. Biz tüm ekip olarak kazanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Tecrübeli teknik adam Arda Güler sorusuna ise, "Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu" cevabını verdi.

        Takıma yeni oyuncuların katıldığı sorusuna üzerine Zidane, "Milli takımın kapısı herkese açık. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra takımı daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyorum" cevabını verdi.

        Zidane, "Ben orta saha oyuncusuyum ama milli takımda herkes oynayacak. Bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar çok ateşli ve biz ona göre hazırlandık. Türkiye A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan ilk turda elenmesi hiç beklenmedik bir durum. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki çok zor bir maç olacak" dedi.

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        #Zidane
        #Fransa
        #türkiye
        #uluslar ligi
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