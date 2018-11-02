Gülşen, Beşiktaş
Tarkan, Fenerbahçe
Tuğba Ekinci, Fenerbahçe
Beyazıt Öztürk, Fenerbahçe
Aysun Kayacı, Galatasaray
Sarp Apak, Beşiktaş
Ebru Şancı, Galatasaray
Ebru Şancı, Galatasaray
Hazal Kaya-Beşiktaş
Burak Özçivit-Fenerbahçe
Esra-Ceyda Ersoy-Fenerbahçe
Hadise, Galatasaray
Seda Sayan-Fenerbahçe
Ata Demirer, Galatasaray
Çağatay Ulusoy-Galatasaray
Kenan İmirzalıoğlu, Galatasaray
Sıla-Galatasaray
Murat Boz-Beşiktaş
Deniz Akkaya-Fenerbahçe
Seray Sever-Fenerbahçe
Alişan-Fenerbahçe
Pınar Altuğ, Galatasaray
Burcu Esmersoy, Galatasaray
Beren Saat, Galatasaray
Sibel Can, Fenerbahçe
Merve Sevi-Galatasaray
Begüm Öner, Fenerbahçe
Volkan Konak, Trabzonspor
Şahan Gökbahar, Galatasaray
Hakan Yılmaz, Fenerbahçe
Berna Arıcı, Fenerbahçe
Mustafa Üstündağ, Fenerbahçe
Ece Erken, Beşiktaş
Gamze Özçelik-Fenerbahçe
Tamer Karadağlı-Beşiktaş
Hülya Avşar-Beşiktaş
Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe
Erkan Can, Bursaspor
Şevval Sam, Beşiktaş
Tuba Büyüküstün, Fenerbahçe
Levent Üzümcü, Fenerbahçe
Naz Elmas-Galatasaray
Nejat İşler, Fenerbahçe
Serdar Ortaç, Galatasaray
Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray
Kadir İnanır, Galatasaray
Teoman, Beşiktaş
Ivana Sert-Galatasaray
Doğa Rutkay-Galatasaray
İbrahim Tatlıses, Fenerbahçe
Cem Yılmaz, Fenerbahçe
Demet Akalın, Beşiktaş
Alparslan Özmol, Bursaspor
Rasim Öztekin, Galatasaray
Ceyhun Yılmaz, Galatasaray
Mahsun Kırmızıgül, Galatasaray
Ali Kırca, Galatasaray
Şafak Sezer, Fenerbahçe
Cansel Elçin, Galatasaray
Harun Tekin, Galatasaray
Kenan Doğulu, Galatasaray
Ozan Güven, Fenerbahçe
Kıraç, Fenerbahçe
Mehmet Aslan, Galatasaray
Mustafa Sandal-Beşiktaş
Nur Yerlitaş-Fenerbahçe
Hakan Altun-Beşiktaş
Cengiz Kurtoğlu-Fenerbahçe
Cem Davran-Galatasaray
Erdal Beşikçioğlu-Gençlerbirliği
Şevket Çoruh-Fenerbahçe
Rıza Kocaoğlu-Göztepe
Burak Kut-Fenerbahçe
Didem Erol-Galatasaray
Timur Acar-Fenerbahçe
Çağla Kubat-Beşiktaş
Candan Erçetin-Galatasaray
Murat Dalkılıç-Fenerbahçe
Berna Laçin-Fenerbahçe
Karolin Fişekçi-Beşiktaş
Pelin Sönmez-Galatasaray
Itır Esen-Beşiktaş
Ceyda Düvenci-Fenerbahçe
Yılmaz Erdoğan-Beşiktaş
Zeki Demirkubuz-Beşiktaş
Banu Güven-Beşiktaş
Necati Şaşmaz-Beşiktaş
Asuman Krause-Fenerbahçe
Feridun Düzağaç-Beşiktaş
Gürse Birsel-Galatasaray
Gürkan Uygun-Beşiktaş
Zafer Algöz-Beşiktaş
Aydemir Akbaş-Galatasaray
İlker Ayrık-Fenerbahçe
Pelin Batu-Fenerbahçe
Özlem Yılmaz-Fenerbahçe
Berk Oktay-Beşiktaş
Coşkun Göğen-Galatasaray
Tuğba Özay-Trabzonspor
Uğur Yücel - Beşiktaş
Demet Akbağ-Galatasaray
Doğuş-Fenerbahçe
Ebru Destan-Galatasaray
Engin Altan Düzyatan-Galatasaray
Haldun Boysan-Beşiktaş
Hayko Cepkin-Beşiktaş
Hülya Koçyiğit-Beşiktaş
İlber Ortaylı-Beşiktaş
Kadir Çöpdemir-Fenerbahçe
Kaya Çilingiroğlu-Beşiktaş
Kerem Alışık-Fenerbahçe
Keremcem-Fenerbahçe
Rafet El Roman-Trabzonspor
Sinan Tuzcu-Galatasaray
Uğur Polat-Galatasaray
Gökhan Tepe-Beşiktaş
Neslihan Atagül-Beşiktaş
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