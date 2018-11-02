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İşte ünlülerin tuttukları takımlar!

02.11.2018 - 10:20 | Güncelleme:

Ekranların sevilen yüzü milyonlarca hayranı bulunan ünlüler hangi takımları tutuyor biliyor musunuz? İşte sizin için ünlülerin tuttuğu takımları derledik...

  • 1 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    1 | 117

    Gülşen, Beşiktaş

  • 2 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    2 | 117

    Tarkan, Fenerbahçe

  • 3 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    3 | 117

    Tuğba Ekinci, Fenerbahçe

  • 4 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    4 | 117

    Beyazıt Öztürk, Fenerbahçe

  • 5 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    5 | 117

    Aysun Kayacı, Galatasaray

  • 6 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    6 | 117

    Sarp Apak, Beşiktaş

  • 7 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    7 | 117

    Ebru Şancı, Galatasaray

  • 8 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    8 | 117

    Ebru Şancı, Galatasaray

  • 9 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    9 | 117

    Hazal Kaya-Beşiktaş

  • 10 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    10 | 117

    Burak Özçivit-Fenerbahçe

  • 11 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    11 | 117

    Esra-Ceyda Ersoy-Fenerbahçe

  • 12 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    12 | 117

    Hadise, Galatasaray

  • 13 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    13 | 117

    Seda Sayan-Fenerbahçe

  • 14 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    14 | 117

    Ata Demirer, Galatasaray

  • 15 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    15 | 117

    Çağatay Ulusoy-Galatasaray

  • 16 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    16 | 117

    Kenan İmirzalıoğlu, Galatasaray

  • 17 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    17 | 117

    Sıla-Galatasaray

  • 18 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    18 | 117

    Murat Boz-Beşiktaş

  • 19 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    19 | 117

    Deniz Akkaya-Fenerbahçe

  • 20 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    20 | 117

    Seray Sever-Fenerbahçe

  • 21 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    21 | 117

    Alişan-Fenerbahçe

  • 22 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    22 | 117

    Pınar Altuğ, Galatasaray

  • 23 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    23 | 117

    Burcu Esmersoy, Galatasaray

  • 24 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    24 | 117

    Beren Saat, Galatasaray

  • 25 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    25 | 117

    Sibel Can, Fenerbahçe

  • 26 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    26 | 117

    Merve Sevi-Galatasaray

  • 27 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    27 | 117

    Begüm Öner, Fenerbahçe

  • 28 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    28 | 117

    Volkan Konak, Trabzonspor

  • 29 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    29 | 117

    Şahan Gökbahar, Galatasaray

  • 30 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    30 | 117

    Hakan Yılmaz, Fenerbahçe

  • 31 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    31 | 117

    Berna Arıcı, Fenerbahçe

  • 32 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    32 | 117

    Mustafa Üstündağ, Fenerbahçe

  • 33 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    33 | 117

    Ece Erken, Beşiktaş

  • 34 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    34 | 117

    Gamze Özçelik-Fenerbahçe

  • 35 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    35 | 117

    Tamer Karadağlı-Beşiktaş

  • 36 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    36 | 117

    Hülya Avşar-Beşiktaş

  • 37 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    37 | 117

    Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe

  • 38 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    38 | 117

    Erkan Can, Bursaspor

  • 39 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    39 | 117

    Şevval Sam, Beşiktaş

  • 40 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    40 | 117

    Tuba Büyüküstün, Fenerbahçe

  • 41 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    41 | 117

    Levent Üzümcü, Fenerbahçe

  • 42 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    42 | 117

    Naz Elmas-Galatasaray

  • 43 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    43 | 117

    Nejat İşler, Fenerbahçe

  • 44 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    44 | 117

    Serdar Ortaç, Galatasaray

  • 45 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    45 | 117

    Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray

  • 46 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    46 | 117

    Kadir İnanır, Galatasaray

  • 47 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    47 | 117

    Teoman, Beşiktaş

  • 48 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    48 | 117

    Ivana Sert-Galatasaray

  • 49 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    49 | 117

    Doğa Rutkay-Galatasaray

  • 50 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    50 | 117

    İbrahim Tatlıses, Fenerbahçe

  • 51 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    51 | 117

    Cem Yılmaz, Fenerbahçe

  • 52 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    52 | 117

    Demet Akalın, Beşiktaş

  • 53 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    53 | 117

    Alparslan Özmol, Bursaspor

  • 54 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    54 | 117

    Rasim Öztekin, Galatasaray

  • 55 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    55 | 117

    Ceyhun Yılmaz, Galatasaray

  • 56 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    56 | 117

    Mahsun Kırmızıgül, Galatasaray

  • 57 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    57 | 117

    Ali Kırca, Galatasaray

  • 58 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    58 | 117

    Şafak Sezer, Fenerbahçe

  • 59 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    59 | 117

    Cansel Elçin, Galatasaray

  • 60 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    60 | 117

    Harun Tekin, Galatasaray

  • 61 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    61 | 117

    Kenan Doğulu, Galatasaray

  • 62 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    62 | 117

    Ozan Güven, Fenerbahçe

  • 63 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    63 | 117

    Kıraç, Fenerbahçe

  • 64 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    64 | 117

    Mehmet Aslan, Galatasaray

  • 65 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    65 | 117

    Mustafa Sandal-Beşiktaş

  • 66 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    66 | 117

    Nur Yerlitaş-Fenerbahçe

  • 67 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    67 | 117

    Hakan Altun-Beşiktaş

  • 68 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    68 | 117

    Cengiz Kurtoğlu-Fenerbahçe

  • 69 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    69 | 117

    Cem Davran-Galatasaray

  • 70 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    70 | 117

    Erdal Beşikçioğlu-Gençlerbirliği

  • 71 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    71 | 117

    Şevket Çoruh-Fenerbahçe

  • 72 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    72 | 117

    Rıza Kocaoğlu-Göztepe

  • 73 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    73 | 117

    Burak Kut-Fenerbahçe

  • 74 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    74 | 117

    Didem Erol-Galatasaray

  • 75 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    75 | 117

    Timur Acar-Fenerbahçe

  • 76 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    76 | 117

    Çağla Kubat-Beşiktaş

  • 77 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    77 | 117

    Candan Erçetin-Galatasaray

  • 78 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    78 | 117

    Murat Dalkılıç-Fenerbahçe

  • 79 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    79 | 117

    Berna Laçin-Fenerbahçe

  • 80 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    80 | 117

    Karolin Fişekçi-Beşiktaş

  • 81 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    81 | 117

    Pelin Sönmez-Galatasaray

  • 82 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    82 | 117

    Itır Esen-Beşiktaş

  • 83 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    83 | 117

    Ceyda Düvenci-Fenerbahçe

  • 84 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    84 | 117

    Yılmaz Erdoğan-Beşiktaş

  • 85 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    85 | 117

    Zeki Demirkubuz-Beşiktaş

  • 86 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    86 | 117

    Banu Güven-Beşiktaş

  • 87 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    87 | 117

    Necati Şaşmaz-Beşiktaş

  • 88 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    88 | 117

    Asuman Krause-Fenerbahçe

  • 89 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    89 | 117

    Feridun Düzağaç-Beşiktaş

  • 90 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    90 | 117

    Gürse Birsel-Galatasaray

  • 91 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    91 | 117

    Gürkan Uygun-Beşiktaş

  • 92 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    92 | 117

    Zafer Algöz-Beşiktaş

  • 93 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    93 | 117

    Aydemir Akbaş-Galatasaray

  • 94 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    94 | 117

    İlker Ayrık-Fenerbahçe

  • 95 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    95 | 117

    Pelin Batu-Fenerbahçe

  • 96 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    96 | 117

    Özlem Yılmaz-Fenerbahçe

  • 97 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    97 | 117

    Berk Oktay-Beşiktaş

  • 98 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    98 | 117

    Coşkun Göğen-Galatasaray

  • 99 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    99 | 117

    Tuğba Özay-Trabzonspor

  • 100 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    100 | 117

    Uğur Yücel - Beşiktaş

  • 101 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    101 | 117

    Demet Akbağ-Galatasaray

  • 102 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    102 | 117

    Doğuş-Fenerbahçe

  • 103 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    103 | 117

    Ebru Destan-Galatasaray

  • 104 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    104 | 117

    Engin Altan Düzyatan-Galatasaray

  • 105 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    105 | 117

    Haldun Boysan-Beşiktaş

  • 106 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    106 | 117

    Hayko Cepkin-Beşiktaş

  • 107 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    107 | 117

    Hülya Koçyiğit-Beşiktaş

     

  • 108 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    108 | 117

    İlber Ortaylı-Beşiktaş

  • 109 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    109 | 117

    Kadir Çöpdemir-Fenerbahçe

  • 110 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    110 | 117

    Kaya Çilingiroğlu-Beşiktaş

  • 111 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    111 | 117

    Kerem Alışık-Fenerbahçe

  • 112 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    112 | 117

    Keremcem-Fenerbahçe

  • 113 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    113 | 117

    Rafet El Roman-Trabzonspor

  • 114 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    114 | 117

    Sinan Tuzcu-Galatasaray

  • 115 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    115 | 117

    Uğur Polat-Galatasaray

  • 116 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    116 | 117

    Gökhan Tepe-Beşiktaş

  • 117 İşte ünlülerin tuttukları takımlar!
    117 | 117

    Neslihan Atagül-Beşiktaş

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Yorumlar 10
  • Misafir 02 Aralık 2017 Cumartesi 19:04
    Şehrinin takımını destekle! BURSASPOR
  • Misafir 01 Aralık 2017 Cuma 14:26
    herkes kendi memleketin takımını tutusun en buyuk trabzonspor
  • Misafir 19 Kasım 2017 Pazar 17:37
    kadir inanır galatasaraylı değil fenerbahçelidir.
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