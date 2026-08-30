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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

        Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!

        Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, bir günlük iznin ardından 1 Eylül Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        #galatasaray
        #Başakşehir
        #Antrenman
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