Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı!
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı
Giriş: 30 Ağustos 2026 - 17:36 Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 1 Eylül Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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