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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İstifa krizi sonrası Dursun Özbek devreye girdi!

        İstifa krizi sonrası Dursun Özbek devreye girdi!

        Galatasaray'da yaşanan istifa depreminin ardından Başkan Dursun Özbek harekete geçti. Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifaları sonrası Özbek, Maruf Güneş'in yetkilerini genişletti. Ayrıca Dursun Özbek artık Kemerburgaz'da daha fazla vakit geçirecek.

        Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        İstifa krizi sonrası devreye girdi!

        Galatasaray Kulübü’nde son günlerde yönetim kurulu içerisinde yaşanan gerilim ve üst üste gelen iki istifa depremi sonrası sarı-kırmızılı kulüpte yeni dönemin taşları yerine oturuyor.

        İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu’nun görevlerinden ayrılmasının ardından gözler Kemerburgaz'a dönmüştü.

        Futboldan sorumlu yönetici olan Abdullah Kavukcu'nun ayrılığının ardından Kemerburgaz'da hangi yöneticinin görev alacağı merak konusuydu.

        Yönetimdeki istifa krizinin ardından doğrudan ipleri eline alan Başkan Dursun Aydın Özbek, Kemerburgaz'da artık daha fazla vakit geçirecek.

        Haftanın genellikle üç günü tesiste bulunan Başkan bundan sonra tesiste icracı olarak daha fazla mesai harcayacak.

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        Yaklaşık beş yıldır tesislerde görev yapan ve futbol takımıyla da içli dışlı olan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'in de rolü artacak.

        Güneş’in yetki alanının biraz daha genişletileceği ve tesis ile futbol şubesinin idari işleyişinde daha etkin bir rol üstleneceği ifade ediliyor.

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        #galatasaray
        #Dursun Özbek
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