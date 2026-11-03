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        Galatasaray'dan Stuttgart'a 'Hoparlör' yanıtı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Zorlu mücadele öncesi Stuttgart cephesi, Galatasaray'a hoparlör göndermesi yapmıştı. Paylaşımı silen ve özür mesajı yayımlayan Alman ekibine sarı-kırmızılılardan yanıt geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 23:00 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan 'Hoparlör' yanıtı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Aleksey Batrakov, Alman ekibinin ağlarını 2 kez sarsan isim oldu.

        Zorlu karşılaşma öncesi Stuttgart cephesi, RAMS Park Stadyumu'ndaki hoparlörleri paylaşarak sarı-kırmızılılara 'sahte ıslık' göndermesinde bulunmuştu.

        Galatasaray taraftarlarının tepkisi üzerine paylaşımı silen Alman ekibi, Türkçe metin ile özür mesajı yayımlamıştı.

        Hoparlör paylaşımı sonrası özür dilediler!
        Hoparlör paylaşımı sonrası özür dilediler! Haberi Görüntüle

        Sarı-kırmızılılar ise 2-0'lık galibiyetin ardından yaptığı paylaşımla Stuttgart'a cevap verdi.

        Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda, "Hoşça kalın" ifadesine yer verildi.

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        #galatasaray
        #Stuttgart
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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