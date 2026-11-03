Galatasaray'dan Stuttgart'a 'Hoparlör' yanıtı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Zorlu mücadele öncesi Stuttgart cephesi, Galatasaray'a hoparlör göndermesi yapmıştı. Paylaşımı silen ve özür mesajı yayımlayan Alman ekibine sarı-kırmızılılardan yanıt geldi.
Giriş: 03 Kasım 2026 - 23:00 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Aleksey Batrakov, Alman ekibinin ağlarını 2 kez sarsan isim oldu.
Zorlu karşılaşma öncesi Stuttgart cephesi, RAMS Park Stadyumu'ndaki hoparlörleri paylaşarak sarı-kırmızılılara 'sahte ıslık' göndermesinde bulunmuştu.
Galatasaray taraftarlarının tepkisi üzerine paylaşımı silen Alman ekibi, Türkçe metin ile özür mesajı yayımlamıştı.
Sarı-kırmızılılar ise 2-0'lık galibiyetin ardından yaptığı paylaşımla Stuttgart'a cevap verdi.
Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda, "Hoşça kalın" ifadesine yer verildi.
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