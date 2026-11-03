UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Aleksey Batrakov, Alman ekibinin ağlarını 2 kez sarsan isim oldu.

Zorlu karşılaşma öncesi Stuttgart cephesi, RAMS Park Stadyumu'ndaki hoparlörleri paylaşarak sarı-kırmızılılara 'sahte ıslık' göndermesinde bulunmuştu.

Galatasaray taraftarlarının tepkisi üzerine paylaşımı silen Alman ekibi, Türkçe metin ile özür mesajı yayımlamıştı.

Hoparlör paylaşımı sonrası özür dilediler! Haberi Görüntüle

Sarı-kırmızılılar ise 2-0'lık galibiyetin ardından yaptığı paylaşımla Stuttgart'a cevap verdi.

Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda, "Hoşça kalın" ifadesine yer verildi.

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