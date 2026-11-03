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        Hoparlör paylaşımına tepki geldi! Stuttgart cephesi özür diledi

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart, temsilcimiz Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi Stuttgart sosyal medya hesabından yapılan hoparlör paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Paylaşımı silen Alman ekibi, Galatasaray taraftarından özür diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 01:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hoparlör paylaşımı sonrası özür dilediler!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart, temsilcimiz Galatasaray'a RAMS Park Stadyumu'nda konuk olacak. Zorlu mücadele bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

        Karşılaşma öncesi son antrenmanını RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleştiren Stuttgart'ın resmi sosyal medya hesabı dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

        Alman temsilcisi, RAMS Park Stadyumu'nun hoparlörlerini paylaştı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların yoğun şekilde tepkisini çekti.

        Paylaşımı silen Stuttgart cephesi, sosyal medya hesabından özür diledi.

        "KİMSEYİ KIRMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOKTU"

        Stuttgart, "Sevgili Gala camiası, Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle." paylaşımını yaptı.

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        GALATASARAY'DAN YANIT

        Galatasaray cephesi, Alman ekibine, "Teşekkürler! Dünyadaki en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olması dileğiyle!" yanıtını verdi.

        #galatasaray
        #Stuttgart
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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