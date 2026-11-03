UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart, temsilcimiz Galatasaray'a RAMS Park Stadyumu'nda konuk olacak. Zorlu mücadele bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesi son antrenmanını RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleştiren Stuttgart'ın resmi sosyal medya hesabı dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Alman temsilcisi, RAMS Park Stadyumu'nun hoparlörlerini paylaştı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların yoğun şekilde tepkisini çekti.

Paylaşımı silen Stuttgart cephesi, sosyal medya hesabından özür diledi.

"KİMSEYİ KIRMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOKTU"

Stuttgart, "Sevgili Gala camiası, Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle." paylaşımını yaptı.

Sevgili Gala camiası,



Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve… — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) November 2, 2026

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GALATASARAY'DAN YANIT

Galatasaray cephesi, Alman ekibine, "Teşekkürler! Dünyadaki en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olması dileğiyle!" yanıtını verdi.