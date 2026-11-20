Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: Beşiktaş 7 atıyorsa, biz neden 8 atmayalım?
Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunduğu Gelmez Dediğin Yerden programına konuk oldu. Eskiden kulüplerin gelirlerinin çok kısıtlı olduğunu açıklayan Yalman, şampiyon olunan sezon Ankaragücü maçının 8-0 bitmesiyle alakalı "Beşiktaş Ankaragücü'nü 7-0 yenmişti, onlar 7 atıyorsa biz neden 8 atmayalım? Galatasaray'ın böyle bir averaja da ihtiyacı yoktu" şeklinde konuştu.
HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman'dı. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Alp Yalman cevapladı...
"KULÜPLERİN GELİRLERİ ÇOK KISITLIYDI"
Eskiden ciddi mali sıkıntılar vardı. Stat gelirleri fazla bir şey değildi. Spor Toto'dan yüzde 10 alıyorduk. Kulüplerin gelirleri çok kısıtlıydı. Reklamı yoktu, telif ve isim hakkı tanınmıyordu.
"BİZ NEDEN 8 ATMAYALIM?"
Bizden evvel Beşiktaş Ankaragücü'yle oynadı ve 7-0 yenmişti. Onlar 7 atabiliyorsa biz neden 8 atmayalım? Bunun dışında konuşulacak bir şey yok. Galatasaray'ın böyle bir averaja da ihtiyacı yoktu.
"KARDEŞLER ARASINDA FİKİR AYRILIĞI OLABİLİR"
Allah, Dursun Özbek'e kuvvet versin. Bir kulüpte idareci olmak kolay bir iş değil. Galatasaray'da herkes birbirinin kardeşidir. Kardeşler arasında da fikir ayrılığı olabilir.
"ÜNAL AYSAL'DAN SONRA G.SARAY İDARESİZ KALDI"
Ünal Aysal ayrılınca Galatasaray idaresiz kaldı. Duygun Yarsuvat bana söyleseydi hiç aday olmazdım.
"G.SARAY BENİM AİLEMİN BİR PARÇASI"
Galatasaray benim ailemin bir parçası. Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum.
"G.SARAYLI RAKİBE KARŞI HIRSLIDIR"
Galatasaray taraftarının, taraftar olduğunu unutmuyor olması lazım. Taraftar yanında ve arkasında olması lazım, karşısında olmamalı. Taraftarlılık budur. Galatasaraylı, rakibe karşı hırslı ama terbiyelidir.