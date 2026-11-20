HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman'dı. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Alp Yalman cevapladı...

"KULÜPLERİN GELİRLERİ ÇOK KISITLIYDI"

Eskiden ciddi mali sıkıntılar vardı. Stat gelirleri fazla bir şey değildi. Spor Toto'dan yüzde 10 alıyorduk. Kulüplerin gelirleri çok kısıtlıydı. Reklamı yoktu, telif ve isim hakkı tanınmıyordu.

📺 @SezginGelmez İle Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: Eskiden ciddi mali sıkıntılar vardı. Kulüplerin gelirleri çok kısıtlıydı. pic.twitter.com/SPTyHb9Zgi — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2026

"BİZ NEDEN 8 ATMAYALIM?"

Bizden evvel Beşiktaş Ankaragücü'yle oynadı ve 7-0 yenmişti. Onlar 7 atabiliyorsa biz neden 8 atmayalım? Bunun dışında konuşulacak bir şey yok. Galatasaray'ın böyle bir averaja da ihtiyacı yoktu.

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📺 @SezginGelmez İle Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: 8-0'dan önce Beşiktaş, Ankaragücü'nü 7-0 yenmişti. Onlar 7 atabiliyorsa biz neden 8 atmayalım? pic.twitter.com/suzKeNIW1q — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2026

"KARDEŞLER ARASINDA FİKİR AYRILIĞI OLABİLİR"

Allah, Dursun Özbek'e kuvvet versin. Bir kulüpte idareci olmak kolay bir iş değil. Galatasaray'da herkes birbirinin kardeşidir. Kardeşler arasında da fikir ayrılığı olabilir.

📺 @SezginGelmez İle Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: Allah, Dursun Özbek'e kuvvet versin. Bir kulüpte idareci olmak kolay bir iş değil. Galatasaray'da herkes birbirinin kardeşidir. Kardeşler arasında da fikir ayrılığı olabilir. pic.twitter.com/S52DdCkVxk — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2026

"ÜNAL AYSAL'DAN SONRA G.SARAY İDARESİZ KALDI"

Ünal Aysal ayrılınca Galatasaray idaresiz kaldı. Duygun Yarsuvat bana söyleseydi hiç aday olmazdım.

📺@SezginGelmez İle Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: Ünal Aysal ayrılınca Galatasaray idaresiz kaldı. Duygun Yarsuvat bana söyleseydi hiç aday olmazdım. pic.twitter.com/VSILuvMcyw — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2026

"G.SARAY BENİM AİLEMİN BİR PARÇASI"

Galatasaray benim ailemin bir parçası. Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum.

📺 @SezginGelmez İle Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: Galatasaray benim ailemin bir parçası. Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. pic.twitter.com/IbBImzfYYZ — HT Spor (@HTSpor) November 20, 2026

"G.SARAYLI RAKİBE KARŞI HIRSLIDIR"

Galatasaray taraftarının, taraftar olduğunu unutmuyor olması lazım. Taraftar yanında ve arkasında olması lazım, karşısında olmamalı. Taraftarlılık budur. Galatasaraylı, rakibe karşı hırslı ama terbiyelidir.

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