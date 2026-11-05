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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığı başladı

        Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığı başladı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın hazırlıkları başladı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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        #galatasaray
        #Amed Sportif Faaliyetler
        #süper lig
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