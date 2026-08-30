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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rafael Leao: Şampiyon olmak için buradayım!

        Rafael Leao: Şampiyon olmak için buradayım!

        Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, şampiyonluk mutluluğunu sarı-kırmızılı kulüpte de yaşamak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        "Şampiyon olmak için buradayım!"

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yla birlikte kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Rafael Leao, daha sonra GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

        Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Portekizli yıldız oyuncu, "Galatasaray, hazirandan beri beni buraya getirmek için efor harcıyor. İlgileri için teşekkür ediyorum. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Geçen sene de şampiyon oldular. Ben de tekrar şampiyon olmak için buradayım. Çok büyük bir takım var. Ben de burada katkı vermek istiyorum." diye konuştu.

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        Takıma katkı vermek istediğini vurgulayan Leao, kendisini havalimanında karşılayan taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum, size hem zevk vermek hem de gol ve asistlerimle takıma katkı yapmak istiyorum. Onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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        #galatasaray
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