UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Aleksey Batrakov'un golleriyle maçı kazanan sarı-kırmızılılar puanını 6'ya yükseldi.

Karşılaşmanın ardından HT Spor'dan Adem Kurt, Stuttgart'ın deneyimli kalecisi Fabian Bredlow ile röportaj gerçekleştirdi.

Adem Kurt, "Bugün Stuttgart taraftarları da tıpkı Galatasaray taraftarları gibi çok gürültülüydü. Böyle atmosferlerde oynamaktan keyif alıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Bredlow, taraftarlarının harika olduğunu ancak buna puan olarak karşılık veremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

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İŞTE FABIAN BREDLOW'UN YANITI:

"Evet, tabii ki. Futbolu bu yüzden oynuyoruz. Dolu ve gürültülü stadyumlarda oynamak istiyoruz. Taraftarlarımız her zaman harika. Bugün de bizi desteklemek için çok uzaklardan buraya geldiler ve ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.

Ne yazık ki onlara puanla karşılık veremedik. Ancak bence taraftarlarımız bugün sahada gerçekten mücadele etmek isteyen ve her şeyini ortaya koyan bir takım gördü.

Böyle taraftarlara sahip olduğumuz için gerçekten minnettarız. Bugün harika bir atmosfer vardı."