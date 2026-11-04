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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Sebastian Hoeness: Atmosfere rağmen iyi karşılık verdik

        Sebastian Hoeness: Atmosfere rağmen iyi karşılık verdik

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Alman temsilcisi Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness, iyi performans sergilemelerine rağmen mağlup olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 00:00 Güncelleme:
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        "Atmosfere rağmen iyi karşılık verdik"

        Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Müsabakayı değerlendiren Hoeness, "İyi oyun çıkardığımız düşünüyorum. Olağanüstü atmosfere rağmen oyunumuzu sergileyebildik. Birkaç ümit vadeden fırsat yakaladık. Galatasaray ne yazık ki 2 gol attı. Bizim açımızdan acı bir son oldu. Böyle olmasını istemezdik." dedi.

        İkinci yarıda gol için baskı kurmalarına rağmen istediklerini alamadıklarını dile getiren 44 yaşındaki teknik adam, "Rakibin bu kadar erken öne geçmesi bizim açımızdan iyi olmadı. Ofansif olarak tehlikeli durumlarla karşı karşıya kaldık. Bizim açımızdan da ofansif durum vardı ama sonuca yansımadı. İkinci yarıda momentumu değiştirmek için birçok fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Baskı yaptık ama gol atmadığınız sürece işe yaramıyor. Takımımı yine de tebrik ediyorum. Herkes iyi performans sergilediğimizi ve elimizden geleni yaptığımızı gördü. Atmosfere rağmen rakibe çok iyi karşılık verdik. Bu sonuçtan memnun değiliz. Biraz karmaşık duygular yaşıyorum." diye konuştu.

        Maçın kaderini ilk 15 dakikada atılan gollere bağlayan Hoeness, "İlk yarıda iki gol yemek maçın kaderini belirledi. Orada iyi savunma sergileyemedik. Oyunun kader anı ve bizim için en büyük zayıflık anı oydu. Geri dönüp zayıflıklarımızdan konuşmak istemiyorum. Olağanüstü fırsatlar da yakaladık ama golü bulamadık." ifadelerini kullandı.

        Sebastian Hoeness, cesur oynadıkları yönündeki yorum üzerine, "Bir gol atsaydık övgüler alacaktık. Artık önümüzde bakmamız gerek. Sahaya tabii ki cesur çıkmak gerekiyor. O cesaret bize ilerleyen bölümde toparlanma fırsatı verdi." diyerek sözlerini tamamladı.

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