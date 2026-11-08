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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK, Orhan Ak ile 8 maçta 4 puan toplayabildi

        Gaziantep FK, Orhan Ak ile 8 maçta 4 puan toplayabildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı. 64 günlük görev süresinde 8 lig maçına çıkan Ak, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 4 puan topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Orhan Ak 8 maçta 4 puan toplayabildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 64 günlük görev süresinde 8 lig maçına çıkan teknik direktör Orhan Ak, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

        Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ilk 3 haftada 4 puan toplamasının ardından Rumen teknik adamla yollarını ayırdı.

        Gaziantep temsilcisiyle 4 Eylül 2026'da sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Orhan Ak, 7 Kasım'da kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

        TEK GALİBİYETİNİ İLK MAÇINDA ALDI

        Orhan Ak, Gaziantep FK'nin başındaki ilk maçında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek görevine galibiyetle başladı.

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        Sonraki hafta sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, ardından Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1 ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gaziantep FK, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı.

        47 yaşındaki teknik adam, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 8 lig maçında yalnızca 4 puan toplayarak maç başına 0,50 puan ortalaması elde etti.

        SON 7 MAÇTA YALNIZCA 2 GOL ATTI

        Gaziantep FK, Orhan Ak yönetiminde çıktığı lig maçlarında hücum performansıyla da beklentilerin uzağında kaldı.

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        İlk karşılaşmada Göztepe filelerini 4 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, sonraki 7 lig maçında yalnızca 2 gol atabildi.

        Ak yönetimindeki 8 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşayamayan Gaziantep temsilcisi, bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

        Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmaların yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi.

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        #Gaziantep FK
        #süper lig
        #Orhan Ak
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