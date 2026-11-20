Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, 22 Kasım Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Osman Avşar'ın başkan adayı olacağını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çakmak, başkan vekili Mehmet Doğru ve başkent ekibinde daha önce başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ali Osman Avşar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir araya geldi.

Çakmak, burada yaptığı konuşmada, genel kurulda aday olmayacağını daha önce açıkladığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Aday olmayı düşünen iki arkadaşımız vardı. Bunlardan biri Ali Osman Bey, diğeri ise Mehmet Doğru kardeşimizdi. Her ikisiyle de daha önceki dönemlerde birlikte çalışmıştık. Mehmet Bey ile halen beraber görev yapıyorduk. Gençlerbirliği'nin mevcut başkanı ve her ikisinin de ağabeyi olarak kendilerinden bir ricada bulundum. Sağ olsunlar, ikisi de beni kırmadı. Gençlerbirliği'nin 2-3 listeyle yönetilmesine gönlümüz razı değildi. Bu nedenle ortak bir oluşum içerisinde bir araya gelmelerini istedim. İkisi de bu talebimizi kabul ederek destek oldu. Gençlerbirliği'ni daha iyi günlere taşıyabileceklerine inandığım için ortak bir liste oluşturmalarını rica ettim. Kendileri de bu konuda güzel bir çalışma gerçekleştirdi ve ortaya iyi bir liste çıktı. İnşallah, pazar günü Ali Osman Bey'in başkanlığında, Mehmet Bey'in başkan vekilliğinde tek listeyle genel kurula gidilecek. Sonrasında da Allah yollarını açık etsin. Her şey Gençlerbirliği için güzel olsun."

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Genel kurulda yapılacak tüzük değişikliğine ilişkin hazırlıkların tamamlandığına değinen Çakmak, yeni tüzük taslağının kulübün internet sitesinde paylaşılacağını kaydetti.

ALİ OSMAN AVŞAR: ÇOK İYİ BİR YÖNETİM KURULU OLUŞTURDUK

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Ali Osman Avşar, adaylık sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek ortak liste konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Avşar, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bilindiği üzere ben de adaylık sürecinde yer almıştım. Mehmet Bey de aynı şekilde adaydı. Görüşmenin ardından ortak bir liste üzerinde mutabakata vardık. Çok iyi bir yönetim kurulu oluşturduk. Arda başkanın her zaman yanımızda olacağını biliyor, kendisinin desteğini daima bekliyoruz. Güzel bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.