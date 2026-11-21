Gençlerbirliği Gaziantep FK maçında korkutan anlar! Sahadan ambulansla çıktı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Maçın 71. dakikasında Myenty Abena sahadan ambulansla çıktı.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 15:34 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta Myenty Abena sakatlık yaşadı. Müsabakanın 71. dakikasında Myenty Abena ile Arda Çelik çarpıştı.
Çarpışmanın ardından yerde kalan Abena sahadan ambulansla çıkarıldı.
Abena’nın sağlık durumuna ilişkin Gaziantep FK’dan resmi açıklama bekleniyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ