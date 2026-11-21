Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Bernd Storck, Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında zeminin iki takım için de zorlu olduğunu dile getirdi.

Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Storck, zorlu maçta iyi iş çıkardıklarını belirterek "Bence bu galibiyeti hak ettik. Bir mücadele ruhu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş maçında iki stoperimizi sakatlıkla ve kırmızı kartla kaybettik. Genç Arda ve Cheikh (Niasse) orta saha oyuncumuz stoperde oynadı. Tongya sağ bekte, yeni bir pozisyonda oynadı. Sakatlığı olmasına rağmen fedakarca o pozisyonda oynadı. Bu 3 puan küme düşme potasından uzaklaşmamız adına çok önemliydi. Bu işi başardığımız için takıma iki gün izin verdim, bu izni hak ettiklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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İlk 11'deki savunma dörtlüsünün iyi oynadığını vurgulayan Alman teknik direktör, yarın yapılacak seçimli genel kurula ilişkin, "Arka dörtlümüzün iyi defans yaptıklarını düşünüyorum. Milli aradan dolayı hazırlanmaya da zamanımız oldu. Yeni başkan adayımızın gelmesiyle de bu galibiyetin birleşmesi iyiydi. Dün mevcut başkanımızla beraber, bizimle bir konuşma yaptı. O da bizim açımızdan motive ediciydi. Biz bu takımı ligde tutmak istiyoruz. Bu hedefe maç maç ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu zeminde ayakta durmanın zor olduğunu aktaran Storck, "Zemin her iki takım için de zordu ve rakibin pres yapacağını biliyorduk. Oyun olarak durumdan şikayet edemiyorum. Çünkü saha gerçekten çok kötüydü. Oynaması zor bir saha. Bugün gerçekten bu sahada yapılması gereken ne varsa takımım elinden geleni yaptı. En önemlisi 3 puandı." diye konuştu.