Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber bülteninde günün önemli gelişmeleri ve Trump İran gerilimi detaylarıyla ekranlara geliyor.Trump İran arasındaki son gelişmeler, bölgedeki tansiyonu artırmaya devam ediyor. Programda ayrıca ormanlık alanda izine rastlanan gizemli olaylar ve Topkapı Sarayı'nda ziyar... Daha Fazla Göster

Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber bülteninde günün önemli gelişmeleri ve Trump İran gerilimi detaylarıyla ekranlara geliyor.Trump İran arasındaki son gelişmeler, bölgedeki tansiyonu artırmaya devam ediyor. Programda ayrıca ormanlık alanda izine rastlanan gizemli olaylar ve Topkapı Sarayı'nda ziyarete açılan yeni bölümler hakkında bilgilere yer veriliyor. Hayvancılıkla uğraşan bir çiftçinin karşılaştığı aslan saldırısı sonrası yaşananlar ve Kastamonu haber gündeminde yer alan, 22 yıldır sigara içilmeyen örnek köyün hikayesi inceleniyor.Habertürk TV YouTube kanalına abone olarak en güncel haberleri ve özel dosyaları takip edebilirsiniz. Daha Az Göster