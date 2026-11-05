Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp puan veya puanlar almaya çalışacağız." dedi.​​​​​​​

Başkent ekibinin Alman çalıştırıcısı Storck ile İtalyan futbolcu Franco Tongya, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenerek Süper Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Storck, "5-0'lık Alanyaspor galibiyeti bize moral verdi. Maçın genelinde pozitif bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Hem defansif hem de ofansif olarak çok iyi işler çıkardık. Maçı bu şekilde bitirebilmek adına o hafta çok çalıştık. Takımımız adım adım gelişiyor." değerlendirmesini yaptı.

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Alanyaspor maçının artık geride kaldığını belirten Storck, "Önümüzde çok önemli Beşiktaş maçı var. Böyle büyük takımlara karşı da hazır olmamız lazım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Puan veya puanlar almaya çalışacağız. Tabii ki hedefimiz her zaman galibiyet. Bugün de sıkı bir çalışmamız var. Bitiricilik çalışacağız. Alanyaspor maçının ikinci yarısında bulduğumuz pozisyonları gole çevirdik. Bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Storck, başkent ekibinin altyapısında yetişen Hamza Aydar ve Arda Çağan Çelik'e son maçta ilk 11'de şans vermesine ilişkin soruya, "Genç oyuncu kavramına çok katılmıyorum. Genç veya tecrübeli oyuncu neye göre, kime göre. Bence iyi oyuncu ya da o kadar iyi olmayan oyuncu vardır. Öyle değerlendiriyorum. Kupa maçında kendilerine şans verdim, iyi iş çıkardılar. Süper Lig oyuncularına karşı da başarılı olabileceklerini düşündüm, onlara güvendim. Hak ettikleri formayı giydiler ve layıkıyla da işlerini yaptılar." yanıtını verdi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine Storck, "Derbiye denk gelmek iyi oldu. Böyle özel bir maçı oynayacağımız için çok sevindim. Ankara'da oynamak da bizim için avantaj. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

TONGYA: HAYALİM BÜYÜK

Alanyaspor maçında etkili performansıyla öne çıkan Franco Tongya, Beşiktaş karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Beşiktaş ile geçen sezon İstanbul'da oynadıkları maçta takımının galibiyet golünü atan Tongya, "Tabii ki büyük bir maç. Bu tür takımlara karşı oynamak her zaman güzeldir. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Son maçta da iyi skor aldık. Umarım bu maçta da gol atarım." dedi.

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Önceliğini gelişmeye verdiğini ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tongya, kariyer hedefiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Her oyuncunun hayali, bulunduğu takımdan daha büyüğüne, iyisine gitmektir. Bu, zaten bütün oyuncuların rüyasıdır. Bana burada geldiğim andan itibaren gerçekten çok iyi davranılıyor. Taraftarlarımızın da beni çok sevdiklerini biliyorum. Bu yaz transfer durumu çıktı, siz de biliyorsunuz. Ben asla gitmek istediğimi beyan etmedim, gitmek istiyorum demedim. Gençlerbirliği'nin oyuncusuyum ama her oyuncu gibi hayalim büyük. Her oyuncunun böyle bir hayali zaten olmalı. Burada 10 sene de kalsam mutluyum. Beni, Gençlerbirliği'nin önünde bir takım transfer etse orada da mutlu olurum. Ama ben asla gitmek istiyorum demeyeceğim."

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Tongya, teknik direktör değişikliğiyle ilgili ise "Metin (Diyadin) hocamız da çok iyiydi. Onunla da gelişim sağladım. Şu anki hocamız, yeni bir felsefeyle yeni antrenman programlarıyla geldi. Bazen bu tür değişiklikler takıma yardımcı olabiliyor. Hocamız işini ciddi bir şekilde ortaya koyuyor. Biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bizden istediklerini özellikle son maç ortaya koyabildiğimizi ifade etmek istiyorum. Her oyuncuya dokunmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.