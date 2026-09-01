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        Haberler Spor Basketbol Gloria Cup heyecanı HT Spor'da: İşte maç programı!

        Gloria Cup heyecanı HT Spor'da: İşte maç programı!

        Basketbolun devleri Gloria Cup'ta parkeye çıkıyor. Turnuvadaki heyecan, şifresiz ve canlı yayınla HT Spor ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 12:41 Güncelleme:
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        Gloria Cup heyecanı HT Spor'da!

        Basketbolseverler ekran başına! Basketbolun devleri Gloria Cup'ta parkeye çıkıyor, heyecanı şifresiz ve canlı yayınla HT Spor'da yaşanıyor!

        Basketbolun kalbi Gloria Cup'ta atacak nabzı ise HT Spor'da tutulacak!

        İşte Gloria Cup maç programı

        01 Eylül 2026 / Salı

        16:45 Aliağa Petkim - Lokomotiv Kuban = HT SPOR TV

        19:00 Türk Telekom - Çayırova Belediyespor = HT SPOR TV

        03 Eylül 2026 / Perşembe

        17:00 Yukatel Denizli - Aliağa Petkim = HT SPOR TV

        19:15 Lokomotiv Kuban - Türk Telekom = HT SPOR YOUTUBE

        04 Eylül 2026 / Cuma

        17:00 Çayırova Belediyespor - Yukatel Denizli = HT SPOR TV

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        19:15 Türk Telekom - Dubai Basketball = HT SPOR YOUTUBE

        05 Eylül 2026 / Cumartesi

        14:45 Aliağa Petkim - Çayırova Belediyespor = HT SPOR YOUTUBE

        17:00 Tofaş - Galatasaray MCT Technic = HT SPOR YOUTUBE

        06 Eylül 2026 / Pazar

        14:45 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom = HT SPOR TV

        17:00 LokomotivKuban - Tofaş = HT SPOR YOUTUBE

        19:15 Dubai Basketball - Beşiktaş Gain = HT SPOR TV

        08 Eylül 2026 / Salı

        14:45 Beşiktaş Gain - CSKA Moscow = HT SPOR TV

        17:00 Galatasaray MCT Technic - Yukatel Denizli = HT SPOR TV

        09 Eylül 2026 / Çarşamba

        14:45 Tofaş - U-BT Cluj-Napoca = HT SPOR YOUTUBE

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        17:00 Anadolu Efes - Lokomotiv Kuban = HT SPOR TV

        19:15 Bahçeşehir Koleji - Dubai Basketball = HT SPOR TV

        10 Eylül 2026 / Perşembe

        18:00 CSKA Moscow - Galatasaray MCT Technic = HT SPOR TV

        11 Eylül 2026 / Cuma

        18:00 Dubai Basketball - Anadolu Efes = HT SPOR TV

        12 Eylül 2026 / Cumartesi

        14:45 Tofaş - CSKA Moscow = HT SPOR YOUTUBE

        17:00 U-BT Cluj-Napoca - Bahçeşehir Koleji = HT SPOR TV

        13 Eylül 2026 / Pazar

        16:00 Anadolu Efes - U-BT Cluj-Napoca = HT SPOR TV

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        #ht spor
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