Gloria Cup heyecanı HT Spor'da: İşte maç programı!
Basketbolun devleri Gloria Cup'ta parkeye çıkıyor. Turnuvadaki heyecan, şifresiz ve canlı yayınla HT Spor ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.
Basketbolseverler ekran başına! Basketbolun devleri Gloria Cup'ta parkeye çıkıyor, heyecanı şifresiz ve canlı yayınla HT Spor'da yaşanıyor!
Basketbolun kalbi Gloria Cup'ta atacak nabzı ise HT Spor'da tutulacak!
İşte Gloria Cup maç programı
01 Eylül 2026 / Salı
16:45 Aliağa Petkim - Lokomotiv Kuban = HT SPOR TV
19:00 Türk Telekom - Çayırova Belediyespor = HT SPOR TV
03 Eylül 2026 / Perşembe
17:00 Yukatel Denizli - Aliağa Petkim = HT SPOR TV
19:15 Lokomotiv Kuban - Türk Telekom = HT SPOR YOUTUBE
04 Eylül 2026 / Cuma
17:00 Çayırova Belediyespor - Yukatel Denizli = HT SPOR TV
19:15 Türk Telekom - Dubai Basketball = HT SPOR YOUTUBE
05 Eylül 2026 / Cumartesi
14:45 Aliağa Petkim - Çayırova Belediyespor = HT SPOR YOUTUBE
17:00 Tofaş - Galatasaray MCT Technic = HT SPOR YOUTUBE
06 Eylül 2026 / Pazar
14:45 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom = HT SPOR TV
17:00 LokomotivKuban - Tofaş = HT SPOR YOUTUBE
19:15 Dubai Basketball - Beşiktaş Gain = HT SPOR TV
08 Eylül 2026 / Salı
14:45 Beşiktaş Gain - CSKA Moscow = HT SPOR TV
17:00 Galatasaray MCT Technic - Yukatel Denizli = HT SPOR TV
09 Eylül 2026 / Çarşamba
14:45 Tofaş - U-BT Cluj-Napoca = HT SPOR YOUTUBE
17:00 Anadolu Efes - Lokomotiv Kuban = HT SPOR TV
19:15 Bahçeşehir Koleji - Dubai Basketball = HT SPOR TV
10 Eylül 2026 / Perşembe
18:00 CSKA Moscow - Galatasaray MCT Technic = HT SPOR TV
11 Eylül 2026 / Cuma
18:00 Dubai Basketball - Anadolu Efes = HT SPOR TV
12 Eylül 2026 / Cumartesi
14:45 Tofaş - CSKA Moscow = HT SPOR YOUTUBE
17:00 U-BT Cluj-Napoca - Bahçeşehir Koleji = HT SPOR TV
13 Eylül 2026 / Pazar
16:00 Anadolu Efes - U-BT Cluj-Napoca = HT SPOR TV