Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Transfer Borsası Göztepe Göztepe'de Arda Okan Kurtulan'ın satışı gündemde!

        Göztepe'de Arda Okan Kurtulan'ın satışı gündemde!

        Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe'de oyuncu satışları bir kez daha gündeme geldi. Sağ bek Arda Okan Kurtulan'ın adı ciddi şekilde Galatasaray'la anılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 12:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göztepe'de Arda Okan'ın satışı gündemde!

        Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip sezona kötü bir giriş yapan Göztepe'de oyuncu satışları bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira Culab'a 5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında gönderen Göztepe'de sağ bek Arda Okan Kurtulan'ın adı ciddi şekilde Galatasaray'la anılmaya başladı.

        Yaz dönemi başında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Onursal Başkan Mehmet Sepil ile Arda Okan transferi konusunda fikir alış verişi yapmıştı.

        Ancak transfer o dönem gerçekleşmezken, Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için bir kez daha devreye girdiği kaydedildi. Transfer sezonun bitimine 4 gün kala iki kulübün görüşmelerini sürdürdüğü kaydedili. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi Göz-Göz yönetimine 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

        Ancak Sport Republic şirketinin 8 milyon Euro gibi bir rakam beklediği iddia edildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda geçen sezon Adana Demirspor'dan Göztepe'ye transfer olmuştu. Arda Okan'ın Göztepe'yle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

        REKLAM

        TARAFTAR TEPKİLİ

        Göztepe'de oynanan kötü futbol ve üst üste alınan yenilgilerin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ise oyuncu satışının durdurulmasını ve kadro kalitesinin bozulmamasını talep etti. Arda Okan'ın bu sezon da takımda kalması yönünde görüş bildiren futbolseverler, yetersiz kadroyla başanının gelmeyeceğini iletti.

        Göztepe bu sezon Dennis'in yanı sıra as oyunculardan kaleci Lis, Brezilyalı stoper Heliton, Tunuslu sol bek Cherni, Brezilyalı golcüler Guilherme Luiz ve Jeh ile Krastev ile yollarını ayırmıştı. Juan'ın CSKA Moskova'ya transferi ise direkten dönmüştü. Avrupa'da transfer dönemi biterken Juan'ın yaz transfer döneminde Avrupa'ya satılma ihtimali kalmadı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göztepe
        #galatasaray
        #transfer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Vitrindeki ürünü satmayan işletmelere ceza
        Vitrindeki ürünü satmayan işletmelere ceza
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Galatasaray, Deniz Gül transferini duyurdu!
        Galatasaray, Deniz Gül transferini duyurdu!
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”