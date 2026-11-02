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        Haberler Spor Futbol İspanya Guti'den Arda Güler'e övgü

        Guti'den Arda Güler'e övgü

        İspanyol devi Real Madrid'in eski futbolcusu Guti, milli oyuncumuz Arda Güler'in başarılı performansıyla ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        Guti'den Arda Güler'e övgü!

        İspanya LaLiga'da Real Madrid'in en son Racing Santander'i 3-0 yendiği maçta Jude Bellingham'a şık bir asist yapan Arda Güler, performansıyla adından söz ettirdi.

        DAZN'da yorumculuk yapan Real Madrid'in eski oyuncusu Guti, milli futbolcunun tek dokunuşla Bellingham'ı golle buluşturmasını futbol zekasıyla açıkladı.

        Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda, 21. dakikada Mbappe'den gelen topu tek dokunuşla savunma arkasına koşan Bellingham'ın önüne gönderdi. İngiliz futbolcu, kalesini terk eden kaleciyi geçip topu ağlara yolladı. Bu golle fark ikiye çıkarken Arda da sezonun altıncı asistine ulaştı.

        ARDA GÜLER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

        Guti, Arda'nın top daha ayağına gelmeden vereceği pası düşündüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Mbappe topu ona verdiği anda, Arda Güler Bellingham'ı avantajlı duruma geçirmek için nasıl bir pas vermesi gerektiğini zaten biliyor, çünkü pozisyonu daha önce kafasında tasarlamış durumda. Özel bir futbol zekasına sahip, olağanüstü bir oyuncudan gelen dahice bir asistti."

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