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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama!

        Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama!

        Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme ve geleceği için konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama!

        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter sahasında Como'yu 2-0 mağlup etti. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Como karşılaşmasına ilk 11'de başlarken 80 dakika sahada kaldı.

        Deneyimli orta saha, maçın ardından DAZN'a yaptığı açıklamada geleceği hakkında konuştu.

        "HERKES SAKİN OLSUN"

        Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Sezonu nasıl geçiriyorum, bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum, 5 yıldır buradayım ve birlikte çok fazla zafer kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Fazla abartmaya gerek yok, herkes sakin olmalı." yanıtını verdi.

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        Inter forması altında bu sezon 13 maçta süre bulan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, 3 kez fileleri havalandırdı.

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