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        Haberler Spor Diğer Boks Hamza Yerlikaya: Türkiye boksta Avrupa'da lider

        Hamza Yerlikaya: Türkiye boksta Avrupa'da lider

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nı değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 22:00 Güncelleme:
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        "Türkiye boksta Avrupa'da lider!"

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonda milli sporcuların güzel dereceler elde ettiklerini belirterek "Türkiye, Avrupa'da boksta liderliğini ilan etmiş durumda. Gördüğüm kadarıyla bazı şebekeler de Türkiye'nin önderliğini, liderliğini, gücünü kısıtlamak için podyumda yapamadıklarını hakem üzerinden yapmaya çalışıyor. Tabii bunlar doğru şeyler değil. Emek harcayan, emeğini veren, mücadele eden herkes emeğinin hakkını almalı. Her şeye rağmen 10 madalyamız şu an itibarıyla var ama rengi belli değil. Artık 4'ü mü altın olur, 5'i mi altın olur bunu yarın ve ertesi gün hep beraber izleyeceğiz. Gönlümüzden geçen yarı final yapacak, yarı finalde kazanıp da final yapacakların tamamının altın madalya alması, umudumuz da bu yönde." diye konuştu.

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        Milli takımın genç sporculardan oluştuğuna da dikkati çeken Yerlikaya, "Sporcularımız genç, ekip genç, federasyonumuz genç, dinamik, yönetimi genç. Hepsi bir gayret içinde, hedefimiz arkadaşlarımızın daha çok başarılı olması ama her şampiyona bir olimpiyatın provasıdır. Yakın zamanda Los Angeles'ta olimpiyat yapılacak. Her zaman söylüyorum 2028'de olimpiyatlarda altın madalya almaya en yakın branşlarımızdan birisi de bundan önceki olimpiyatlarda da olduğu gibi bokstur. Olimpiyatta bokstan 3 ya da 4 tane madalya alacağımız kanaati var bende. Bunun da 2-3 tanesinin altın olacağı kanaati var. Bunu da her yerde söylemekten çekinmiyoruz. Gönlümüz rahat, sporcularımız motive, heyecan yüksek. Tabii bunlar bir günde gelmiyor. Bunlar bir altyapı hazırlığıyla geliyor." ifadelerini kullandı.

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        "OLİMPİYATTA ALTIN MADALYA BOKSTA GELECEK"

        Türk sporuna son 20 yılda yapılan tesislerin, altyapı yatırımlarının ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk sporuna, sporcusuna vermiş olduğu desteklerin, her türlü imkanları seferber etme talimatlarının bu başarıları getirdiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Şimdi sporcularımız en modern, en güzel, en kaliteli yerlerde antrenman yapıp hazırlık yapıyor. Hatta artık ihtiyaç karşısında sporcularımızı yurt dışında kamplara da yolluyoruz. Bütün branşlarda hazırlık yaptırıyoruz. İhtiyaçları varsa yabancı hoca derlerse yabancı hoca geliyor. Türk sporunun daha yukarıya şahlanması, daha iyi yere gelmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Şunu da söylemekte bir sıkıntı görmem. Belki burada madalya alamayan sporcularımız var. Üzüntüye kapılmasınlar, vazgeçmesinler. Hedeflerine kilitlenip yollarına devam etsinler. Mutlaka olimpiyatta altın madalya boksta gelecek."

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        "HER SENE ALTYAPIDAKİ 8 BİN SPORCUYA MAAŞ VERİYORUZ"

        Bakanlığın sporculara yaptığı desteklere de değinen Yerlikaya, "Bunlar bir yatırımın, bir altyapının eseri. Bakın biz her sene altyapıdaki 8 bin sporcuya maaş veriyoruz. Eskiden bunlar söz konusu değildi. TOHM'deki sporculara maaş veriyoruz. SEM'deki sporculara maaş veriyoruz. Bazı sporcular geceli kalarak antrenmanlarını yapıyor. Bazı sporcular gündüzlü gidip gelerek yapıyor. Tesisler genişledi, imkanlar genişledi, alanlar genişledi. Ben hatırlarım. Türkiye'de İstanbul'da Burhan Felek'te bir tane havuz vardı. Tek bilirim, çocukluğumdan beri hatırladığım o. Bir tane de bütün uluslararası organizasyonların yapıldığı tek bir Zeytinburnu'nda Abdi İpekçi vardı. Şimdi orada biliyorsunuz gelişim merkezi yapıldı, devasa bir tesis yapıldı. Ama bugün istersen Hakkari'de, istersen Diyarbakır'da, istersen Edirne'de, istersen Tekirdağ'da, Avrupa, dünya şampiyonası yapacak tesislerimiz var. Bu anlamda yatırımlar hiç hız kesmiyor, devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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        Olimpiyatlarda eskiden sadece güreş ve halterde madalya almayı konuşurken bugün 24 branşta madalya almayı konuştuklarını ifade eden Yerlikaya, "Bundan 30 sene önce güreşte, halterde madalya alırız derken bugün 23-24 branşta olimpiyatta madalya alma hedeflerimiz var. Bugün boks olimpiyatta madalya alıyor. Busenaz Sürmeneli önümüzde. Buse Naz Çakıroğlu'nun olimpiyatta ikinciliği gözümüzün önünde. Hatice'si var, Esra'sı var. Cimnastikte hakeza aynı böyle, cimnastiğin geldiği noktaya bir bakın. Her branşında madalya alır pozisyona geldik. Geçen Akdeniz Oyunları'nda badmintonda 5 stilde 4'ünün de altınını biz aldık. Yani eskiden bunlar hayaldi." diye konuştu.

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        Sporculara vazgeçmemelerini söylediğini aktaran Yerlikaya, "Buralardan madalya gelebileceğini biz hayal dahi edemezdik. Ama bugün hiç ummadığımız x branşlarda altın madalya alan pozisyona geldik. İşte bunlar özveri, bunlar Cumhurbaşkanımızın özverisi, güveni, inancı, Türkiye'de bu potansiyeli görüşüdür. Onun bize vermiş olduğu inanç ve güvendir. Yolunuza devam edin, çalışmaya devam edin, hiçbir zaman vazgeçmeyin, sporcularımıza diyorum ki 'vazgeçmeyin'. Yenilebilirsin, burada madalya alamayabilirsin. Sonraki bir şampiyonaya git yine madalya alamayabilirsin. Olabilir ama vazgeçme, inancını kaybetme. Vazgeçmeyeceğiz, çalışacağız. Her şey gül tarlasından gelmiyor insanın önüne zorluklar olacak. Çamur içinden geçecek ama o altın madalyayı boynuna takacaklar inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Hamza Yerlikaya
        #Boks
        #avrupa boks şampiyonası
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