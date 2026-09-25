Hatice Akbaş: Madalyamı babama armağan etmek istiyorum

Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez’i yenerek altın madalya kazandı.

Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve milli boksör Hatice Akbaş açıklamalarda bulundu.

HAMZA YERLİKAYA: BUGÜN HATİCE TARİH YAZDI

Hatice Akbaş’ın altın madalyayla tarih yazdığını belirten Hamza Yerlikaya, "Avrupa önemli ama olimpiyat altını daha önemli. Bugün Hatice tarih yazdı. Burada aldığı altın madalyayla tarih yazdı. Hatice, olimpiyatta, Los Angeles'ta da tarih yazacak ve altın madalyayı boynuna takacak. Verilen emeğe helali hoş olsun. Bugün gerçekten çok iyi mücadele etti. Sadece ringde rakibini değil hakemleri de aynı şekilde ezerek geçti. Rabbim muvaffak etsin. Başarıları yukarıya doğru devam etsin” ifadelerini kullandı.

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SUAT HEKİMOĞLU: HATİCE ÇOK ZOR BİR İŞ BAŞARDI

Hatice Akbaş'ın zor bir iş başardığını dile getiren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Kızımız 54 kiloda yarışıyordu ama 54 kilodayken hep 58 kilo civarında geliyordu. Şimdi 58 kilolardan bir anda 51 kiloya düştü. Çok zor bir iş başardı, geldi burada büyükler Avrupa şampiyonu oldu. Klas sporcuların yapabileceği bir şey. Hatice çok değerli bir sporcu. Artık benim gözümde sadece bir tane madalyası kaldı, o da olimpiyat altını. İnşallah Rabbim onu da nasip edecek” diye konuştu.

HATİCE AKBAŞ: MADALYAMI BABAMA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM

Altın madalya için gururlu olduğunu dile getiren Hatice Akbaş, "Ülkemi 51 kiloda da güzel bir şekilde temsil ettim ve şu an yeni sıkletim 51 kilo. Ülkemin, devletimizin verdiği destekle güzel başarılar elde ediyoruz. Burada Sayın Bakanıma, Federasyon Başkanıma, kulübüm Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum. Madalyamı babama armağan etmek istiyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmasına da değinen milli sporcu, "Ben Cumhurbaşkanımızı zaten çok seviyorum. Bir kere de görüşme fırsatım olmuştu, inşallah daha niceleri olur. Çok mutluyum, onunla konuştuğum, görüştüğüm için. Sayın Bakanımıza da bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de başarmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.