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        Haberler Spor Basketbol NBA Houston Rockets evinde Denver Nuggets'ı 110-100 mağlup etti! Alperen Şengün double-double yaptı

        Houston Rockets evinde Denver Nuggets'ı 110-100 mağlup etti! Alperen Şengün double-double yaptı

        NBA'de Houston Rockets, sahasında ağırladığı Denver Nuggets'ı 110-100 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 20 sayı, 11 ribaund ve 8 asist ile oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Alperen yıldızlaştı Houston kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" performans sergilediği maçta Denver Nuggets'ı 110-100 yendi.

        Toyota Center'da Nuggets'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

        Kevin Durant 23 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle Rockets'ın bu sezonki 8. galibiyetine katkı sağladı.

        Nuggets'ta Jamal Murray'nin 38 sayı ve Nikola Jokic'in 25 sayı, 16 ribaunt, 9 asistlik performansı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

        SPURS, WEMBANYAMA'NIN 40 SAYISIYLA KAZANDI

        San Antonio Spurs, Mortgage Matchup Center'da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 122-96 mağlup etti.

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        Tamamı üst üste 9. galibiyetini elde eden Spurs'te 25 dakika sahada kalan Victor Wembanyama, mücadeleyi 40 sayı, 11 ribaunt, 9 blokla bitirdi.

        Wembanyama, NBA tarihinde Kareem Abdul-Jabbar ve David Robinson'dan sonra birden fazla maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 8 blok üreten üç oyuncudan biri oldu.

        Suns'ta ise Devin Booker'ın 32 sayı, 4 asistlik performansı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

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        #NBA
        #Houston Rockets
        #Alperen Şengün
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