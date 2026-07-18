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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek, dünyaevine girdi

        İsmail Yüksek, dünyaevine girdi

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, hayatını Esen Matraş ile birleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 23:10 Güncelleme:
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        İsmail Yüksek, dünyaevine girdi!

        Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Esen Matraş'la evlenerek dünyaevine girdi.

        Nikah törenine Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari heyet, futbolcular, eski yöneticiler, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Aziz Yıldırım, önceki başkanlardan Ali Koç, eski bakanlardan AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren yaptı.

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