Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Xhaka'ya sahte aşı sertifikası soruşturması: İsviçre aday kadrosundan çıkarıldı!

        Xhaka'ya sahte aşı sertifikası soruşturması: İsviçre aday kadrosundan çıkarıldı!

        İsviçre Milli Futbol Takımı Kaptanı Granit Xhaka, sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle hakkında adli soruşturma başlatılmasının ardından UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 14:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Soruşturma açılan Xhaka'ya milli takım şoku!

        İsviçre Milli Futbol Takımı Kaptanı Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosundan çıkartıldı.

        İsviçre Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Granit Xhaka, milli takımının kampına katılmayacak. Bu karar, Xhaka ile İsviçre Futbol Federasyonu arasında yapılan bir görüşmede karşılıklı anlaşma ile alındı." denildi.

        İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Knabel de açıklamada, "Xhaka, dün gece bize durumu bildirdi ve konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağını ve sorumluluk alacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Knabel, "Granit'in bu adımı atmasını ve bu konuya tam olarak açıklık getirme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için öncelik şu anda durumu yatıştırmak ve tamamen takıma ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanmaktır. Bu uluslararası maç dönemi sona erdikten sonra Granit ile birlikte durumu yeniden değerlendireceğiz ve sonraki adımları görüşeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

        Xhaka'nın aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşı olduğuna dair sertifika aldığı belirtildi.

        REKLAM

        İsviçre Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey Makedonya ve İskoçya maçlarının hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        #xhaka
        #futbol
        #İsviçre
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
        Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        1'i dedesi 2 kişiyi öldürdü iddiası! Firar ve 3'üncü cinayet
        1'i dedesi 2 kişiyi öldürdü iddiası! Firar ve 3'üncü cinayet
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Oyun içi satın almalara dikkat!
        Oyun içi satın almalara dikkat!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Ağabeyimi kaybettik"
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        Baba ile oğlunu öldürmüştü... 38 gündür firardaydı!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü... 38 gündür firardaydı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber
        Annenin ardından 3 aylık bebekten de acı haber
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Almanya'da kritik seçim gecesi