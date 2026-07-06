2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD Milli Takımı'nın golcüsü Foların Balogun'un cezası 1 yıl ertelendi.

"TEHLİKELİ BİR EMSAL"

FIFA'nın kararına tepki gösteren İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago'nun sözleri şu şekilde:

RAI radyosuna konuşan Malago, "Bu garip bir hikaye. Bana saçma geliyor." dedi.

Malago, mevzubahis 27. maddeyi incelediğini belirterek, "Neyse ki ulusal liglere uygulanamaz, aksi takdirde tam bir kıyamet kopardı. Kendimizi kandırmayalım, bu kararın açıkça siyasi bir niteliği var." diye konuştu.

Başkan Malago, "Bu son derece tehlikeli bir emsal. Umarım bunun farkına varırlar. Tam dolu statlar ve büyük bir coşkuyla oynanan bu Dünya Kupası'nı destekliyorum, ancak böyle bir karar gördüğünüzde, futbolun temelindeki liyakat sistemini baltalıyor.”