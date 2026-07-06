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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İtalya Futbol Federasyonu'ndan Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesine tepki

        İtalya Futbol Federasyonu'ndan Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesine tepki

        İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının FIFA tarafından ertelenmesini "saçmalık" ve "son derecek tehlikeli bir emsal" olarak niteledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:47 Güncelleme:
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        İtalya'dan Balogun kararına tepki!

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD Milli Takımı'nın golcüsü Foların Balogun'un cezası 1 yıl ertelendi.

        "TEHLİKELİ BİR EMSAL"

        FIFA'nın kararına tepki gösteren İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago'nun sözleri şu şekilde:

        RAI radyosuna konuşan Malago, "Bu garip bir hikaye. Bana saçma geliyor." dedi.

        Malago, mevzubahis 27. maddeyi incelediğini belirterek, "Neyse ki ulusal liglere uygulanamaz, aksi takdirde tam bir kıyamet kopardı. Kendimizi kandırmayalım, bu kararın açıkça siyasi bir niteliği var." diye konuştu.

        Başkan Malago, "Bu son derece tehlikeli bir emsal. Umarım bunun farkına varırlar. Tam dolu statlar ve büyük bir coşkuyla oynanan bu Dünya Kupası'nı destekliyorum, ancak böyle bir karar gördüğünüzde, futbolun temelindeki liyakat sistemini baltalıyor.”

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