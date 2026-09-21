Jasikevicius ve Alimpijevic'ten Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi iddialı sözler!

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ın başantrenörleri ve kaptanları müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

SARUNAS JASIKEVICIUS: BİZİM İÇİN ÖZEL OLACAK

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında ilk sözü alan Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Çok heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Yaklaşık 3-4 haftadır çalışıyoruz. Her sezon başında olduğu gibi bazı şeyleri düzene sokmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuları takıma alıştırmaya çalışıyoruz. Yarınki maç bizim için özel olacak." ifadelerini kullandı.

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Jasikevicius, finalde takımının duygularını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Finalde rakibin kolay sayı bulmasına engel olmalısınız. Her topun kıymetini bilmelisiniz. Küçük detaylara dikkat etmelisiniz. Bunlar kilit faktörler. Hataları sınırlı sayıda tutabilirsek iyi bir performans sergileriz." değerlendirmesinde bulundu.

DUSAN ALIMPIJEVIC: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, yarın Fenerbahçe Tarfin karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İki sezondur üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yer aldıkları için mutlu olduklarını anlatan Alimpijevic, şunları kaydetti:

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"Bu ülke için Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın çok önemli olduğunun farkındayız. Beşiktaş olarak iyi bir sezon geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile geçmişi unutmalıyız, yeni sezona odaklanmalıyız. 10 yeni oyuncumuz var. Onları takıma alıştırmaya çalışıyoruz. En kısa sürede takımın formunu en iyi seviyeye çekmemiz lazım. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. 4-5 kez finalde karşılaştık. Yarın da saygı duyulması gereken bir rakibe karşı oynayacağız."

Bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'ne katıldıkları için baskı hissetmediğini aktaran Alimpijevic, "Böyle bir durumdan sadece mutluluk duyabiliriz. Avrupa Ligi'nde oynamayı zaten hedefliyorduk. Bu ülke, basketbola büyük yatırım yapıyor. Türk taraftarlar salonları dolduruyor. Bu yüzden Türkiye, Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilmeyi hak ediyor. Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

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Sezonun yeni başladığını dile getiren Sırp başantrenör, "Yarın en iyi basketbolumuzu oynayacak zamanımız yok. Hazırlıkları tamamlayamadık. Bu kupayı ilginç kılan da bu. Hazırlıklar tam anlamıyla yapılmadı. Her iki takım da en iyi performansını gösteremeyecek. Bu yüzden karakteri sahaya yansıtmak önemli olacak." dedi.

MELİH MAHMUTOĞLU: SEZONA İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİ

Fenerbahçe Tarfin'in kaptanı Melih Mahmutoğlu, takım olarak alışma sürecinde olduklarını belirterek, "İki takım için de sezonun başındayız. Sezona iyi başlamak önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 2-3 senedir finallerde karşılaşıyoruz. Bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde oynayacaklar. 3 Türk takımıyla Avrupa Ligi'nde mücadele etmek önemli. Onlar Avrupa Ligi'nde oynamayı zaten hak ediyordu. Yarınki maçta Beşiktaş'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Finallerde karşılaştıkları her takımın kendileri için değerli olduğunu dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Yarınki maç bir derbi olacak. Derbi karşılaşmaları oyuncular için çok daha keyifli oluyor. Taraftarın coşkusuyla gerçek bir final havası oluşuyor. Beşiktaş'ın gösterdiği performans çok değerli. Taraftarların olduğu maçlar da oyuncular için çok daha güzel geçiyor." diye konuştu.

CONOR MORGAN: ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇ OLACAK

Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Conor Morgan, yarın Fenerbahçe ile çok keyifli bir maç oynayacaklarını söyledi.

Takıma birçok yeni oyuncunun katıldığını aktaran Morgan, "Yarınki atmosferle yeni oyunculara 'hoş geldiniz' diyeceğiz. Yarın çok keyifli bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile oynamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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Yarın Beşiktaş'ın kaptanı olarak ilk resmi maçına çıkacağını belirten Morgan, "Yarın kaptan olarak sahaya çıkacak olmam önemli. Beşiktaş olarak önemli bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Son 2 senede gösterdiğimiz başarılar da bunu gösteriyor. Son dönemde iyi bir performans gösterdik." diye konuştu.