Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final karşılaşmaları sona ererken, yarı final biletini alan takımlar arasındaki eşleşmeler belli oldu.
Giriş: 19 Kasım 2026 - 22:58 Güncelleme:
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.
Tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakaları sonunda VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul ve Galatasaray Daikin takımları adlarını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Kupa Voley Dörtlü Final'de yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
VakıfBank-Galatasaray Daikin
Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Peron İstanbul
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