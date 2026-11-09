Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız, Aralık ayında sahalara döneceğini duyurdu

        Kenan Yıldız, Aralık ayında sahalara döneceğini duyurdu

        Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen milli futbolcu Kenan Yıldız, verdiği röportajda ne zaman sahalara döneceğine dair sorulan soruya, "Aralık diyelim." şeklinde yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 15:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kenan Yıldız, dönüş tarihini açıkladı!

        Juventus'un 23 Ağustos 2026 tarihinde Frosinone'yle karşılaştığı maçtan beri sakatlığı nedeniyle forma giyen Kenan Yıldız'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

        ARALIK AYINDA DÖNÜYOR

        Sezonun ilk haftasında Frosinone deplasmanında ayağında kırık oluşan ve uzun süredir takımından ayrı kalan Kenan, yeniden ne zaman sahada olacağı yönündeki soruya, "Aralık diyelim." yanıtını verdi.

        "JUVENTUS'U ÇOK ÖZLEDİM"

        İyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirten genç futbolcu, takımına duyduğu özlemi şu sözlerle anlattı:

        "Kendimi iyi hissediyorum. Umarım yakında yeniden oynamaya başlarım. Juventus'u da futbol oynamanın verdiği hissi de çok özledim. Umarım en kısa sürede geri dönerim."

        REKLAM

        Kenan'ın dönüşü için öne çıkan karşılaşmalardan biri, Juventus'un 14 Aralık'ta Monza'yı konuk edeceği lig mücadelesi. Milli futbolcunun bu maçta forma giyip giyemeyeceği ise iyileşme sürecine göre netleşecek.

        BOLOGNA'DA ÖDÜL ALDI

        Bologna'daki Palazzo d'Accursio'nun Cappella Farnese salonunda gerçekleştirilen törende Bulgarelli Number 8 ödülünü alan Kenan, bu onurun kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

        Ödülünü Emilia-Romagna Bölgesel Meclis Başkanı Maurizio Fabbri'nin elinden alan milli futbolcu, "Benim için çok şey ifade ediyor. Futbolda elimden gelenin en iyisini yapmaya ve büyük bir tutkuyla oynamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        CAPELLO'DAN KENAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

        Törende Kenan Yıldız'ın yeteneğini değerlendiren Fabio Capello, Juventus'un 10 numarasını Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a benzetti.

        Genç oyuncunun yaratıcılığına dikkat çeken deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

        "Kenan, insanın aklına gelmeyen şeyleri sahada gösterebiliyor. Tekdüze olmayan bir futbol izlemek çok güzel. Oyuncuların hayal gücünü ellerinden aldık ama onda bu özellik var. Gençlere yaratıcılıklarını geri verelim. Bize keyifli anlar yaşatacak. O, İtalya'nın Yamal'ı."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binada yangın

        GAZİOSMANPAŞA'da 15 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

        #Kenan Yıldız
        #juventus
        #sakatlık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Elektroşokla hayata döndü! Ölümcül ritim bozukluğundan bilinci kapanmıştı
        Elektroşokla hayata döndü! Ölümcül ritim bozukluğundan bilinci kapanmıştı
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        26 yaşındaki Mihriban'ı boğarak katletmişti! Şaşırtan savunma
        26 yaşındaki Mihriban'ı boğarak katletmişti! Şaşırtan savunma
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        3 yıl sonra muhteşem seri
        3 yıl sonra muhteşem seri
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım