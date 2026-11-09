Kenan Yıldız, Aralık ayında sahalara döneceğini duyurdu

Juventus'un 23 Ağustos 2026 tarihinde Frosinone'yle karşılaştığı maçtan beri sakatlığı nedeniyle forma giyen Kenan Yıldız'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

ARALIK AYINDA DÖNÜYOR

Sezonun ilk haftasında Frosinone deplasmanında ayağında kırık oluşan ve uzun süredir takımından ayrı kalan Kenan, yeniden ne zaman sahada olacağı yönündeki soruya, "Aralık diyelim." yanıtını verdi.

"JUVENTUS'U ÇOK ÖZLEDİM"

İyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirten genç futbolcu, takımına duyduğu özlemi şu sözlerle anlattı:

"Kendimi iyi hissediyorum. Umarım yakında yeniden oynamaya başlarım. Juventus'u da futbol oynamanın verdiği hissi de çok özledim. Umarım en kısa sürede geri dönerim."

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Kenan'ın dönüşü için öne çıkan karşılaşmalardan biri, Juventus'un 14 Aralık'ta Monza'yı konuk edeceği lig mücadelesi. Milli futbolcunun bu maçta forma giyip giyemeyeceği ise iyileşme sürecine göre netleşecek.

BOLOGNA'DA ÖDÜL ALDI

Bologna'daki Palazzo d'Accursio'nun Cappella Farnese salonunda gerçekleştirilen törende Bulgarelli Number 8 ödülünü alan Kenan, bu onurun kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Ödülünü Emilia-Romagna Bölgesel Meclis Başkanı Maurizio Fabbri'nin elinden alan milli futbolcu, "Benim için çok şey ifade ediyor. Futbolda elimden gelenin en iyisini yapmaya ve büyük bir tutkuyla oynamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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CAPELLO'DAN KENAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Törende Kenan Yıldız'ın yeteneğini değerlendiren Fabio Capello, Juventus'un 10 numarasını Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a benzetti.

Genç oyuncunun yaratıcılığına dikkat çeken deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Kenan, insanın aklına gelmeyen şeyleri sahada gösterebiliyor. Tekdüze olmayan bir futbol izlemek çok güzel. Oyuncuların hayal gücünü ellerinden aldık ama onda bu özellik var. Gençlere yaratıcılıklarını geri verelim. Bize keyifli anlar yaşatacak. O, İtalya'nın Yamal'ı."