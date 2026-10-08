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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Demirbay'dan Galatasaray açıklaması! "Sözlerim çarpıtıldı"

        Kerem Demirbay'dan Galatasaray açıklaması! "Sözlerim çarpıtıldı"

        Kerem Demirbay, bir Youtube kanalına verdiği röportajda Galatasaray'ın üst üste kazandığı şampiyonluklarla ilgili olarak sarf ettiği, "Düşündüklerimi söylesem var ya, çok büyük patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil her şey" ifadelerine açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Kerem, "Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 22:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Olay olan sözlerine açıklık getirdi!

        Kasımpaşalı futbolcu Kerem Demirbay, Galatasaray dönemiyle ilgili yaptığı açıklamaların büyük ses getirmesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Demirbay, sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek şampiyonlukların değerini sorgulama niyeti olmadığını ifade etti.

        "DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL..."

        33 yaşındaki futbolcu, yayınlanan röportajda Galatasaray'ın üst üste kazandığı şampiyonluklarla ilgili olarak, "Düşündüklerimi söylesem var ya, çok büyük patlayacak her yer. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. Herkes yutuyor gerçekten" sözlerine açıklık getirdi.

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        Kerem, Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonlukların büyük bir emek, fedakarlık ve mücadelenin sonucu olduğunu ve bu sürecin son 2 yılında takımda yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "KAZANILAN ŞAMPİYONLUKLARIN DEĞERİNİ SORGULAMAK GİBİ BİR NİYETİM OLMADI"

        "Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm.

        Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakârlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin iki yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım.

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        Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz, karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı.

        Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu: Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakârlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu, kendi emeğimi de sorgulamak anlamına gelirdi.

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        Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugün ise kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kerem Demirbay
        #galatasaray
        #kasımpaşa
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