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        Haberler Spor Diğer Kıtalar arası koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu başladı!

        Kıtalar arası koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu başladı!

        Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 143 ülkeden 45 bin 679 kişinin katılımıyla başladı. Ana yarış kapsamında köprüden Avrupa Yakası'na geçiş yapan atletler, yarışı Sultanahmet Meydanı'ndaki bitiş çizgisinde tamamlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        İstanbul Maratonu başladı!

        Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde start aldı. Dünyanın kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyona bu yıl 143 ülkeden toplam 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı. 5 farklı kategoride düzenlenen organizasyonda kayıtların 8 bin 427'si 42 kilometrelik maratona, 14 bin 781'i 15,5 kilometrelik yarışa, 17 bin 471'i kurumsal koşuya ve 5 bini halk koşusuna yapıldı. Programda ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da yer alıyor.

        TARİHİ YARIMADA'DA SON BULACAK

        Ana yarış kapsamında köprüden Avrupa Yakası'na geçiş yapan atletler; Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak. Kennedy Caddesi'ni takip ederek Bakırköy yönüne ilerleyen sporcular, dönüşün ardından sahil yolu ve Gülhane Parkı güzergahını izleyerek Sultanahmet Meydanı'ndaki bitiş çizgisine gidecek.

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        Organizasyonda rekabetin yanı sıra ödüller de dikkat çekiyor. Kadınlar ve erkeklerde maratonu birinci bitiren sporculara 50'şer bin dolar ödül verilirken, tüm kategorilerde dağıtılacak toplam ödül miktarının 12 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

        Organizasyon nedeniyle kent genelinde güvenlik ve ulaşım önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Boğaziçi Köprüsü saat 03.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılırken, saat 06.00 itibarıyla Avrasya Tüneli de dahil olmak üzere tüm parkurda trafik kesildi. Yarış programına göre Avrasya Tüneli'nin saat 15.00'te, tüm parkurun ise saat 15.30'da yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.

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        #istanbul maratonu
        #Avrasya Tüneli
        #Sultanahmet Meydanı
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